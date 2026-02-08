- Дата публикации
Закуска из свеклы с хреном: отличное дополнение к мясу и холодцу
Свекла с хреном — это очень популярное блюдо на Западной Украине.
Обычно такую свеклу подают к холодцу, мясным блюдам, рыбе или просто на бутерброды. Закуску можно приготовить заранее и хранить ее в холодильнике.
Ингредиенты
- свекла
- 500 г
- хрен (корень)
- 80 г
- лимонный сок
- 1, 5 ч. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
Свеклу помойте и отварите с момента закипания 60-80 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Корень хрена помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.
В миску выложите свеклу, хрен, добавьте лимонный сок, сахар и соль, перемешайте.
Выложите в стеклянную емкость, плотно закройте крышкой и храните в холодильнике.
Советы:
Лимонный сок можно заменить столовым 9% уксусом.