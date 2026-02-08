ТСН в социальных сетях

Рецепты
83
1 мин

Закуска из свеклы с хреном: отличное дополнение к мясу и холодцу

Свекла с хреном — это очень популярное блюдо на Западной Украине.

1 час. 40 мин.
46 ккал
Обычно такую свеклу подают к холодцу, мясным блюдам, рыбе или просто на бутерброды. Закуску можно приготовить заранее и хранить ее в холодильнике.

Ингредиенты

свекла
500 г
хрен (корень)
80 г
лимонный сок
1, 5 ч. л.
сахар
1 ч. л.
соль
1 ч. л.

Свеклу помойте и отварите с момента закипания 60-80 минут. Остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

Корень хрена помойте, очистите от кожуры и натрите на мелкую терку.

В миску выложите свеклу, хрен, добавьте лимонный сок, сахар и соль, перемешайте.

Выложите в стеклянную емкость, плотно закройте крышкой и храните в холодильнике.

Советы:

  • Лимонный сок можно заменить столовым 9% уксусом.

