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Закуска из сырой свеклы: очень простой рецепт
Особенность приготовления такой закуски в том, что свекла используется сырая, без предварительной варки или запекания.
Вкуснейшая пикантная закуска будет готова через два часа. Получается кисло – сладкой на вкус, в меру сочной и мягкой.
Ингредиенты
- свекла сырая
- 500 г
- чеснок
- 3 зубчика
- кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- сахар
- 1,5 ст. л.
- уксус 9%
- 30 мл
- растительное масло
- 50 мл
- перец черный молотый
- 0,5 ч. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
Свеклу помойте, очистите, натрите на терке для корейской моркови и переложите в миску. Добавьте чеснок, выдавленный через пресс, кориандр, паприку, перец черный молотый, сахар и соль.
В сковороде разогрейте растительное масло и вылейте его на свеклу, влейте уксус, хорошо перемешайте, выложите в стеклянную емкость и отправьте в холодильник на два часа.
Советы:
Соль, приправы добавляйте по вкусу.
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