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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
251
Время на прочтение
1 мин

Закуска из сырой свеклы: очень простой рецепт

Особенность приготовления такой закуски в том, что свекла используется сырая, без предварительной варки или запекания.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
117 ккал
Закуска из сырой свеклы

Закуска из сырой свеклы / © Credits

Вкуснейшая  пикантная закуска будет готова через два часа. Получается кисло – сладкой на вкус, в меру сочной и мягкой.

Ингредиенты

свекла сырая
500 г
чеснок
3 зубчика
кориандр молотый
0,5 ч. л.
паприка молотая
0,5 ч. л.
сахар
1,5 ст. л.
уксус 9%
30 мл
растительное масло
50 мл
перец черный молотый
0,5 ч. л.
соль
0,5 ч. л.

  1. Свеклу помойте, очистите, натрите на терке для корейской моркови и переложите в миску. Добавьте чеснок, выдавленный через пресс, кориандр, паприку, перец черный молотый, сахар и соль.

  2. В сковороде разогрейте растительное масло и вылейте его на свеклу, влейте уксус, хорошо перемешайте, выложите в стеклянную емкость и отправьте в холодильник на два часа.

Советы:

  • Соль, приправы добавляйте по вкусу.

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Дата публикации
Количество просмотров
251
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