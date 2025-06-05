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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
160
Время на прочтение
2 мин

Закуска из запеченного перца и сыра: рецепт летнего блюда

Когда лето дарит обильный урожай овощей, следует приготовить что-то легкое, ароматное и питательное. Запеченный болгарский перец с сыром или фетой — это не просто салат, а настоящий вкусовой аккорд лета, который легко приготовить дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Закуска из запеченного перца и творога: рецепт летнего цветного блюда

Закуска из запеченного перца и сыра: рецепт летнего цветного блюда / © Credits

Такая закуска идеально подходит к ужину с бокалом белого вина, станет отличным гарниром к мясу или просто самостоятельным блюдом для легкого обеда. На странице gatim_zi_de_zi рассказали о рецепте со средиземноморским шармом.

Ингредиенты

Большой болгарский перец
4 шт.
Средняя красная или белая луковица
1 шт.
Чеснок
2–3 зубчика
Свежая петрушка
1 пучок
Рассольный сыр (или фета)
100г
Зеленые оливки без косточек
50г
Соль
Свежевыжатый лимонный сок
1–2 ст.
Оливковое масло
2 ст. л
Свежие листья базилика

Приготовление запеченного переца

Запекание — ключ к насыщенному, сладковатому вкусу перца. Есть несколько способов:

В духовке:

  • Разогрейте духовку до 200°C.

  • Положите целые перцы на противень, застеленный пергаментом.

  • Запекайте 35–45 мин, пока кожура не станет обугленной и не начнет трескаться. Переворачивайте перцы каждые 10–15 мин для равномерного приготовления.

В аэрофритюре:

  • Используйте программу «Овощи» или установите вручную 170°C на 30 мин.

  • Переворачивайте перцы на половине времени, чтобы все стороны равномерно пропеклись.

Совет:

После запекания переложите перцы в миску и накройте пищевой пленкой или крышкой. Через 10–15 мин они «запарятся» и кожура легко снимется.

Приготовление салата

  1. С печеных перцев снимите кожуру, удалите семена и нарежьте мякоть полосками или средними кусками.

  2. Лук нарежьте полукольцами. Если он слишком острый, замочите его на 10 мин в холодной воде с несколькими каплями уксуса.

  3. Петрушку измельчите, чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

  4. В большой миске соедините перец, лук, петрушку и чеснок.

  5. Добавьте лимонный сок, соль и оливковое масло.

  6. Добавьте кусочки сыра (не перемешивайте слишком сильно, чтобы творог не измельчился).

  7. Добавить оливки или каперсы.

  8. Выложите салат в сервировочную миску или на большое блюдо.

  9. Украсьте свежими листьями базилика.

  10. По желанию посыпьте щепоткой перца или орегано.

Салат можно приготовить заранее — вкус раскроется еще лучше после нескольких часов в холодильнике. Но перед подачей дайте ему немного нагреться до комнатной температуры — так аромат будет ярче.

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