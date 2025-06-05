Закуска из запеченного перца и сыра: рецепт летнего блюда

Закуска из запеченного перца и сыра: рецепт летнего цветного блюда / © Credits

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Такая закуска идеально подходит к ужину с бокалом белого вина, станет отличным гарниром к мясу или просто самостоятельным блюдом для легкого обеда. На странице gatim_zi_de_zi рассказали о рецепте со средиземноморским шармом.

Ингредиенты Большой болгарский перец 4 шт. Средняя красная или белая луковица 1 шт. Чеснок 2–3 зубчика Свежая петрушка 1 пучок Рассольный сыр (или фета) 100г Зеленые оливки без косточек 50г Соль Свежевыжатый лимонный сок 1–2 ст. Оливковое масло 2 ст. л Свежие листья базилика

Приготовление запеченного переца

Запекание — ключ к насыщенному, сладковатому вкусу перца. Есть несколько способов:

В духовке:

Разогрейте духовку до 200°C.

Положите целые перцы на противень, застеленный пергаментом.

Запекайте 35–45 мин, пока кожура не станет обугленной и не начнет трескаться. Переворачивайте перцы каждые 10–15 мин для равномерного приготовления.

В аэрофритюре:

Используйте программу «Овощи» или установите вручную 170°C на 30 мин.

Переворачивайте перцы на половине времени, чтобы все стороны равномерно пропеклись.

Совет:

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После запекания переложите перцы в миску и накройте пищевой пленкой или крышкой. Через 10–15 мин они «запарятся» и кожура легко снимется.

Приготовление салата

С печеных перцев снимите кожуру, удалите семена и нарежьте мякоть полосками или средними кусками. Лук нарежьте полукольцами. Если он слишком острый, замочите его на 10 мин в холодной воде с несколькими каплями уксуса. Петрушку измельчите, чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. В большой миске соедините перец, лук, петрушку и чеснок. Добавьте лимонный сок, соль и оливковое масло. Добавьте кусочки сыра (не перемешивайте слишком сильно, чтобы творог не измельчился). Добавить оливки или каперсы. Выложите салат в сервировочную миску или на большое блюдо. Украсьте свежими листьями базилика. По желанию посыпьте щепоткой перца или орегано.

Салат можно приготовить заранее — вкус раскроется еще лучше после нескольких часов в холодильнике. Но перед подачей дайте ему немного нагреться до комнатной температуры — так аромат будет ярче.