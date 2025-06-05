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Закуска из запеченного перца и сыра: рецепт летнего блюда
Когда лето дарит обильный урожай овощей, следует приготовить что-то легкое, ароматное и питательное. Запеченный болгарский перец с сыром или фетой — это не просто салат, а настоящий вкусовой аккорд лета, который легко приготовить дома.
Такая закуска идеально подходит к ужину с бокалом белого вина, станет отличным гарниром к мясу или просто самостоятельным блюдом для легкого обеда. На странице gatim_zi_de_zi рассказали о рецепте со средиземноморским шармом.
Ингредиенты
- Большой болгарский перец
- 4 шт.
- Средняя красная или белая луковица
- 1 шт.
- Чеснок
- 2–3 зубчика
- Свежая петрушка
- 1 пучок
- Рассольный сыр (или фета)
- 100г
- Зеленые оливки без косточек
- 50г
- Соль
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- Свежевыжатый лимонный сок
- 1–2 ст.
- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Свежие листья базилика
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Приготовление запеченного переца
Запекание — ключ к насыщенному, сладковатому вкусу перца. Есть несколько способов:
В духовке:
Разогрейте духовку до 200°C.
Положите целые перцы на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте 35–45 мин, пока кожура не станет обугленной и не начнет трескаться. Переворачивайте перцы каждые 10–15 мин для равномерного приготовления.
В аэрофритюре:
Используйте программу «Овощи» или установите вручную 170°C на 30 мин.
Переворачивайте перцы на половине времени, чтобы все стороны равномерно пропеклись.
Совет:
После запекания переложите перцы в миску и накройте пищевой пленкой или крышкой. Через 10–15 мин они «запарятся» и кожура легко снимется.
Приготовление салата
С печеных перцев снимите кожуру, удалите семена и нарежьте мякоть полосками или средними кусками.
Лук нарежьте полукольцами. Если он слишком острый, замочите его на 10 мин в холодной воде с несколькими каплями уксуса.
Петрушку измельчите, чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
В большой миске соедините перец, лук, петрушку и чеснок.
Добавьте лимонный сок, соль и оливковое масло.
Добавьте кусочки сыра (не перемешивайте слишком сильно, чтобы творог не измельчился).
Добавить оливки или каперсы.
Выложите салат в сервировочную миску или на большое блюдо.
Украсьте свежими листьями базилика.
По желанию посыпьте щепоткой перца или орегано.
Салат можно приготовить заранее — вкус раскроется еще лучше после нескольких часов в холодильнике. Но перед подачей дайте ему немного нагреться до комнатной температуры — так аромат будет ярче.