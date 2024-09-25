Закуска "Казацкая": рецепт чесночной намазки

Попробуйте приготовить чесночную намазку с салом и беконом, которая станет фантастическим дополнением к хрустящему черному хлебу и ароматному борщу.
На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить намазку из чеснока и сала за несколько минут.
Ингредиенты
- Сало
- 200 г
- Бекон
- 100 г
- Чеснок
- 4 зубчика
- Соль
- Душистый перец
- Укроп
- Петрушка
Приготовление:
- Сало, чеснок, зелень, соль и душистый перец измельчите с помощью блендера;
- Поджарьте бекон. Когда шкварки приобретут светло-коричневый цвет и отдадут большую часть жира, станут сухими, достаньте их;
- В полученную массу из сала и зелени добавьте шкварки;
- Все перемешайте.
@bude_smachno_razom Намазка из сала "Казацкая" — рецепт за пять минут. Кто из нас не пробовал намазку из сала с борщиком Вам понадобится • сало – 200 грм • бекон – 100 грм (на шкварки) • чеснок – 4 зубчика • соль – 1 ч.л • душистый перчик – щепотка • укроп, петрушка Приготовление •, чеснок, зелень, соль и душистый перец измельчаем с помощью блендера. • Жарим бекон. Когда шкварки приобретут светло-коричневый цвет и отдадут большую часть жира, станут сухими – отбросить их на сито. • В полученную массу добавляем шкварки. Все перемешиваем. • Перекладываем намазку в стерильную банку, закрываем крышкой и убираем в холодильник. Храни и смакуй лето на полную ☀️ #сало #закуска # шкварки # салочасником
Переложите намазку в банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник.
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