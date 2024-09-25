Закуска "Казацкая": рецепт чесночной намазки

Попробуйте приготовить чесночную намазку с салом и беконом, которая станет фантастическим дополнением к хрустящему черному хлебу и ароматному борщу.

На странице bude_smachno_razom показали, как приготовить намазку из чеснока и сала за несколько минут.

Ингредиенты Сало 200 г Бекон 100 г Чеснок 4 зубчика Соль Душистый перец Укроп Петрушка

Приготовление:

Сало, чеснок, зелень, соль и душистый перец измельчите с помощью блендера;

Поджарьте бекон. Когда шкварки приобретут светло-коричневый цвет и отдадут большую часть жира, станут сухими, достаньте их;

В полученную массу из сала и зелени добавьте шкварки;

Все перемешайте.

#закуска # шкварки # салочасником @bude_smachno_razom Намазка из сала "Казацкая" — рецепт за пять минут. Кто из нас не пробовал намазку из сала с борщиком Вам понадобится • сало – 200 грм • бекон – 100 грм (на шкварки) • чеснок – 4 зубчика • соль – 1 ч.л • душистый перчик – щепотка • укроп, петрушка Приготовление •, чеснок, зелень, соль и душистый перец измельчаем с помощью блендера. • Жарим бекон. Когда шкварки приобретут светло-коричневый цвет и отдадут большую часть жира, станут сухими – отбросить их на сито. • В полученную массу добавляем шкварки. Все перемешиваем. • Перекладываем намазку в стерильную банку, закрываем крышкой и убираем в холодильник. Храни и смакуй лето на полную ☀️ #сало

Переложите намазку в банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Читайте также: