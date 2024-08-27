Закуска под вино: простой рецепт с итальянскими нотками

Попробуйте приготовить вкусную и ароматную закуску, которая может стать настоящей изюминкой вашего стола.
Блогер Юлия Соснова показала, как приготовить вкусную летнюю закуску, которая идеально подойдет под легкое холодное белое вино.
Ингредиенты
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Лимонный сок
- Чеснок
- Оливки
- Петрушка
- Вяленые томаты
- Пармезан
- Соль
Приготовление:
- Измельчите чеснок, петрушку, оливки и вяленые томаты;
- Пармезан натрите на терке;
- Смешайте все ингредиенты в тарелке, приправив солью по своему вкусу;
- Тщательно все перемешайте.
Советы:
- Такую закуску вкусно кушать со свежим хлебом с хрустящей корочкой. Можно макать в нее хлеб или просто положить сверху;
- Хлеб с этой закуской будет идеально сочетаться с белым вином.
Такую закуску сделать достаточно просто и легко. Теперь вам всегда будет, чем угостить гостей, которые неожиданно к вам пришли.
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