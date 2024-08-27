Закуска под вино: простой рецепт с итальянскими нотками

Попробуйте приготовить вкусную и ароматную закуску, которая может стать настоящей изюминкой вашего стола.

Блогер Юлия Соснова показала, как приготовить вкусную летнюю закуску, которая идеально подойдет под легкое холодное белое вино.

Ингредиенты Оливковое масло Бальзамический уксус Лимонный сок Чеснок Оливки Петрушка Вяленые томаты Пармезан Соль

Приготовление:

Измельчите чеснок, петрушку, оливки и вяленые томаты;

Пармезан натрите на терке;

Смешайте все ингредиенты в тарелке, приправив солью по своему вкусу;

Тщательно все перемешайте.

Советы:

Такую закуску вкусно кушать со свежим хлебом с хрустящей корочкой. Можно макать в нее хлеб или просто положить сверху;

Хлеб с этой закуской будет идеально сочетаться с белым вином.

Такую закуску сделать достаточно просто и легко. Теперь вам всегда будет, чем угостить гостей, которые неожиданно к вам пришли.

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