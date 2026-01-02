ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Закуска «Разноцветная»: рецепт вкусной намазки

Закуска «Разноцветная» — яркая, вкусная и дарит мгновения искренней ностальгии. Легкая в приготовлении, но одновременно чрезвычайно эффектная, это блюдо станет звездой любого праздничного стола или просто уютного вечера.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
202 ккал
202 ккал
Закуска "Разноцветная" tiktok.com_@katarinacooks

Закуска "Разноцветная" tiktok.com_@katarinacooks

В мире кулинарии часто встречаются рецепты, которые сочетают простоту и изысканность. Закуска «Разноцветная» о рецепте которой рассказали на странице Katarina_cooks — один из таких примеров. Она сочетает в себе классический вкус сельди, нежность плавленого сыра и свежесть овощей, создает идеальный баланс текстур и ароматов.

Ингредиенты

сельдь
250 г
варёная морковь
150 г
плавленый сыр
1 шт.
варёные яйца
2 шт.
маринованные огурцы
100 г
майонез
70 г
соль
перец
багет

Приготовление

  1. Очистите рыбу от внутренностей, плавников и хвоста, снимите кожицу и осторожно удалите хребет и мелкие косточки.

  2. Нарежьте филе маленькими кубиками и еще немного измельчите ножом для более нежной текстуры.

  3. Багет нарежьте ломтиками и подсушите на сковороде или гриле до хрустящей корочки.

  4. Вареную морковь, плавленый сыр, яйца и один маринованный огурец натрите на терке и смешайте с сельдью.

  5. Добавьте майонез, немного перца, тщательно перемешайте до однородной массы и выложите на хрустящие гренки.

  6. Украсьте зеленью.

Закуска «Разноцветная» — это не просто блюдо, а маленькое путешествие в детство. Она сочетает в себе комфортные, знакомые вкусы и эстетику современной подачи.

Дата публикации
Количество просмотров
21
