Закуска «Разноцветная»: рецепт вкусной намазки

Закуска "Разноцветная" tiktok.com_@katarinacooks

В мире кулинарии часто встречаются рецепты, которые сочетают простоту и изысканность. Закуска «Разноцветная» о рецепте которой рассказали на странице Katarina_cooks — один из таких примеров. Она сочетает в себе классический вкус сельди, нежность плавленого сыра и свежесть овощей, создает идеальный баланс текстур и ароматов.

Ингредиенты сельдь 250 г варёная морковь 150 г плавленый сыр 1 шт. варёные яйца 2 шт. маринованные огурцы 100 г майонез 70 г соль перец багет

Приготовление

Очистите рыбу от внутренностей, плавников и хвоста, снимите кожицу и осторожно удалите хребет и мелкие косточки. Нарежьте филе маленькими кубиками и еще немного измельчите ножом для более нежной текстуры. Багет нарежьте ломтиками и подсушите на сковороде или гриле до хрустящей корочки. Вареную морковь, плавленый сыр, яйца и один маринованный огурец натрите на терке и смешайте с сельдью. Добавьте майонез, немного перца, тщательно перемешайте до однородной массы и выложите на хрустящие гренки. Украсьте зеленью.

Закуска «Разноцветная» — это не просто блюдо, а маленькое путешествие в детство. Она сочетает в себе комфортные, знакомые вкусы и эстетику современной подачи.