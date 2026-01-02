- Дата публикации
Закуска «Разноцветная»: рецепт вкусной намазки
Закуска «Разноцветная» — яркая, вкусная и дарит мгновения искренней ностальгии. Легкая в приготовлении, но одновременно чрезвычайно эффектная, это блюдо станет звездой любого праздничного стола или просто уютного вечера.
В мире кулинарии часто встречаются рецепты, которые сочетают простоту и изысканность. Закуска «Разноцветная» о рецепте которой рассказали на странице Katarina_cooks — один из таких примеров. Она сочетает в себе классический вкус сельди, нежность плавленого сыра и свежесть овощей, создает идеальный баланс текстур и ароматов.
Ингредиенты
- сельдь
- 250 г
- варёная морковь
- 150 г
- плавленый сыр
- 1 шт.
- варёные яйца
- 2 шт.
- маринованные огурцы
- 100 г
- майонез
- 70 г
- соль
-
- перец
-
- багет
-
Приготовление
Очистите рыбу от внутренностей, плавников и хвоста, снимите кожицу и осторожно удалите хребет и мелкие косточки.
Нарежьте филе маленькими кубиками и еще немного измельчите ножом для более нежной текстуры.
Багет нарежьте ломтиками и подсушите на сковороде или гриле до хрустящей корочки.
Вареную морковь, плавленый сыр, яйца и один маринованный огурец натрите на терке и смешайте с сельдью.
Добавьте майонез, немного перца, тщательно перемешайте до однородной массы и выложите на хрустящие гренки.
Украсьте зеленью.
Закуска «Разноцветная» — это не просто блюдо, а маленькое путешествие в детство. Она сочетает в себе комфортные, знакомые вкусы и эстетику современной подачи.