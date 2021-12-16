Закуска с селедкой: рецепт от Евгения Клопотенко

Многие привыкли — если селедка, то обязательно с луком или картофелем. Время прощаться со стереотипами!

Вы когда-нибудь ели селедку со свеклой и копченой грушей? Думаю, что таких немного. Поэтому я придумал эту крутую закуску, где вкусы сочетаются идеально. Вы только попробуйте — и я вам обещаю, вам захочется добавки!

Время подготовки — 15 минут

Время приготовления — 5 минут

Ингредиенты:

свекла — 1 шт.

груша (вяленая или копченая) — 2-3 шт.

семена льна — 1 ч. л.

подсолнечное масло (ароматное) — 2-3 ст. л.

сельдь — 2 шт.

укроп — 2 веточки

Пошаговый рецепт:

Вымойте и оберните фольгой 1 свеклу, запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 60-90 минут, в зависимости от размера. Можно ее отварить в подсоленной воде в течение 45-75 минут, но запечь будет вкуснее. Очистите готовую охлажденную свеклу и нарежьте тонкими слайсами. Разложите тонким слоем на тарелку, в которой будете подавать закуску.

Закуска с селедкой / klopotenko.com

Вяленые или копченые груши (2-3 шт.) залейте кипятком на 15-20 минут, чтобы они немного назбухли и размягчились.

Закуска с селедкой / klopotenko.com

Размягченные груши порубите мелкими кубиками. Они придадут закуске приятный копченый аромат и вкус.

Закуска с селедкой / klopotenko.com

Филе сельди (2 шт.) нарежьте тонкими полосочками и затем — мелкими кубиками. На каждый слайс свеклы выложите по 1 ч. л. мелко порезанной сельди. Выложите кубики груши и семена льна (всего вам понадобится 1 ч. л.) на свеклу с сельдью. Сбрызните блюдо ароматным подсолнечным маслом (2-3 ст. л.) и украсьте мелкими веточками укропа (2 веточки).

Закуска с селедкой / klopotenko.com

Готовить — это просто!

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