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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Закуски на Хэллоуин: как собрать жуткое сырное лицо и мясные детали

Сырное лицо с оливками, салями с «червячками» и цветная капуста в виде мозга — эта жуткая сырная доска превратит праздничный стол в настоящую феерию эмоций.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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закуски на Хэллоуин instagram.com_mysnackcorner1

закуски на Хэллоуин instagram.com_mysnackcorner1 / © Instagram

Если на Хэллоуин хочется не только страшных костюмов, но и тематических угощений, эта идея точно заслуживает внимания. На странице My Snack Corner рассказали, как оформить большую доску с мясными деликатесами, сырами, фруктами и орехами так, будто её только что принесли из фильма ужасов.

Главная звезда композиции — жуткое лицо из сыра. Кровавые оливковые глаза, острые миндалевидные зубы и салями создают эффект, от которого гости сначала удивятся, а потом непременно съедят по кусочку.

Что положить на доску

Для создания этой хэллоуинской композиции понадобятся:

  • сырное блюдо с оливками и миндалем

  • роза из салями и «червячки» из мясных ломтиков

  • небольшие закуски в виде мумий

  • сырные шарики-призраки

  • голубой сыр, прошутто и грецкие орехи

  • инжир, зерна граната и веточки розмарина

  • сладкий перец, наполненный цветной капустой, имитирующей мозг.

Сочетание различных цветов, текстур и форм делает доску очень эффектной. А сыр, мясные деликатесы, фрукты и орехи позволяют каждому гостю найти что-то по вкусу.

Как приготовить доску

  1. Сделайте жуткое лицо из сыра. Выложите мягкий сыр или сырную пасту в форме лица. В качестве глаз используйте оливки, а в качестве острых зубов — миндальные орехи. Можно добавить кусочки сыра, чтобы сформировать нос и рот. Сверху слегка полейте красным соусом, который будет напоминать кровь.

  2. Сделайте мясные розы и «червячков». Ломтики салями скрутите в форме роз. Остальные ломтики согните или слегка закрутите, чтобы они напоминали червячков.

  3. Приготовьте мумии и привидений. Заверните небольшие кусочки сосисок или сыра в тонкие полоски теста, оставив промежутки, как бинты. Запеките до готовности. Сырные шарики сформируйте в виде привидений, а глаза сделайте из маленьких кусочков оливок.

  4. Сделайте «мозг». Наполните сладкий перец мелкими соцветиями цветной капусты. Выложите их так, чтобы они напоминали извилины мозга. Сверху можно полить красным соусом.

  5. Соберите доску. В центре разместите сырное лицо, а вокруг — мясные розы, мумии, сырных призраков, прошутто и голубой сыр. Свободные места заполните инжиром, зернами граната, грецкими орехами и веточками розмарина.

  6. Добавьте финальные штрихи. Подавайте закуску на большой доске или тёмном блюде. Для более эффектного вида можно добавить ещё несколько оливок, капельки соуса и кусочки сыра неправильной формы.

Не стремитесь к идеальной симметрии? в этой композиции именно хаотичность и жутковатость создают нужный эффект. Чтобы произвести ещё большее впечатление, подайте закуску на тёмной доске или большом чёрном блюде.

Хэллоуинская доска с закусками — доказательство того, что праздничная еда может быть одновременно вкусной и немного пугающей. Она станет эффектным центром вечеринки и отличной темой для фотографий.

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