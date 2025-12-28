- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
Закусочная капуста с болгарским перцем: быстрый рецепт
Вкусная, хрустящая, но при этом простая в приготовлении капуста с болгарским перцем станет отличным дополнением к любому блюду.
Чем дольше капуста стоит в холодильнике, тем она становится вкуснее.
Ингредиенты:
капуста белокочанная — 1 кг;
перец болгарский красный — 1 шт;
морковь — 1 шт;
перец чили — 0,5 шт;
чеснок — 3 зубчика.
Маринад:
вода — 120 мл;
сахар — 3ст л;
соль — 1 ст л (без горки);
уксус яблочный — 100 мл;
лимонный сок — 1 ст л;
масло растительное — 100 мл;
перец черный горошком — 5 шт;
семена кориандра — 6 шт;
лавровый лист — 1 шт.
Приготовление:
Капусту нашинкуйте.
Морковь, чеснок очистите, помойте. Морковь натрите на терку для корейской моркови, чеснок измельчите.
Перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте тонкими полосками.
Перец чили очистите от семян и нарежьте колечками.
Капусту выложите в миску, слегка помните руками, добавьте морковь, перец сладкий болгарский, перец чили, чеснок и перемешайте.
Для маринада: в кастрюлю влейте воду, растительное масло, всыпьте сахар, соль, перец горошком, семена кориандра, лавровый лист, перемешайте и доведите до кипения, добавьте яблочный уксус и сок лимона. Дайте маринаду еще раз закипеть, залейте капусту с овощами, сверху поставьте гнет и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов, затем переложите в емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник. Капуста готова!
Советы:
Яблочный уксус и лимонный сок можно заменить на 50 мл уксуса 9% столового.