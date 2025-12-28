Закусочная капуста с болгарским перцем: быстрый рецепт

Закусочная капуста с болгарским перцем / © Credits

Чем дольше капуста стоит в холодильнике, тем она становится вкуснее.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 кг;

перец болгарский красный — 1 шт;

морковь — 1 шт;

перец чили — 0,5 шт;

чеснок — 3 зубчика.

Маринад:

вода — 120 мл;

сахар — 3ст л;

соль — 1 ст л (без горки);

уксус яблочный — 100 мл;

лимонный сок — 1 ст л;

масло растительное — 100 мл;

перец черный горошком — 5 шт;

семена кориандра — 6 шт;

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте.

Морковь, чеснок очистите, помойте. Морковь натрите на терку для корейской моркови, чеснок измельчите.

Перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте тонкими полосками.

Перец чили очистите от семян и нарежьте колечками.

Капусту выложите в миску, слегка помните руками, добавьте морковь, перец сладкий болгарский, перец чили, чеснок и перемешайте.

Для маринада: в кастрюлю влейте воду, растительное масло, всыпьте сахар, соль, перец горошком, семена кориандра, лавровый лист, перемешайте и доведите до кипения, добавьте яблочный уксус и сок лимона. Дайте маринаду еще раз закипеть, залейте капусту с овощами, сверху поставьте гнет и оставьте при комнатной температуре на 6-8 часов, затем переложите в емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник. Капуста готова!

Советы: