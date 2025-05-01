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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

Закусочный кекс: рецепт вкусного завтрака

Закусочный кекс станет отличной закуской для завтрака, пикника, вместо бутербродов или для праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
273 ккал
Закусочный кекс

Закусочный кекс / © Credits

Для приготовления понадобятся любая колбаса или ветчина, яйца, мука, разрыхлитель, масло сливочное, перец болгарский, лук зеленый, специи и форма для запекания.

Ингредиенты

мука пшеничная
120 г
яйца куриные
3 шт.
молоко
50 мл
масло сливочное
80 г
колбаса полукопченая
130 г
сыр твердый
30 г
разрыхлитель
1 ч. л.
перец болгарский
0,5 шт.
зеленый лук
4 пера
перец черный молотый
соль
0,5 ч. л.
растительное масло
кунжут

  1. Колбасу и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками.

  2. Зеленый лук промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.

  3. Сыр натрите на среднюю терку.

  4. В миске взбейте венчиком яйца с солью.

  5. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, частями всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, перемешайте, выложите колбасу, сыр твердый, перец болгарский, зеленый лук, перец черный молотый, соль и еще раз хорошо перемешайте.

  6. Форму смажьте растительным маслом и выложите в нее массу, разровняйте и посыпьте кунжутом.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

Советы:

  • Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
48
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