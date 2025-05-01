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Закусочный кекс: рецепт вкусного завтрака
Закусочный кекс станет отличной закуской для завтрака, пикника, вместо бутербродов или для праздничного стола.
Для приготовления понадобятся любая колбаса или ветчина, яйца, мука, разрыхлитель, масло сливочное, перец болгарский, лук зеленый, специи и форма для запекания.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 120 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- молоко
- 50 мл
- масло сливочное
- 80 г
- колбаса полукопченая
- 130 г
- сыр твердый
- 30 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- перец болгарский
- 0,5 шт.
- зеленый лук
- 4 пера
- перец черный молотый
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- соль
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
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- кунжут
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Колбасу и болгарский перец нарежьте мелкими кубиками.
Зеленый лук промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко измельчите.
Сыр натрите на среднюю терку.
В миске взбейте венчиком яйца с солью.
Добавьте растопленное сливочное масло, молоко, частями всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, перемешайте, выложите колбасу, сыр твердый, перец болгарский, зеленый лук, перец черный молотый, соль и еще раз хорошо перемешайте.
Форму смажьте растительным маслом и выложите в нее массу, разровняйте и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
Советы:
Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
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