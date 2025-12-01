- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
Заливное из супового набора красной рыбы: бюджетный рецепт праздничного блюда
Заливное из супового набора красной рыбы — это бюджетный вариант и отличная альтернатива холодцу.
Блюдо получается легким, полезным, нежным на вкус и очень эффектно смотрится на праздничном столе.
Ингредиенты
- суповой набор из красной рыбы
- 1 кг
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- вода
- 2 литра
- желатин
- 40 г
- перец черный горошком
- 8-10 шт.
- лавровый лист
- 2 шт.
- соль
-
Лук, морковь очистите.
Рыбный набор помойте, опустите в холодную воду, поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите пену, добавьте лук, морковь, перец черный горошком, лавровый лист, соль и варите 25 минут, периодически снимая пену.
Осторожно выньте рыбу из бульона, слегка остудите, очистите от косточек.
Бульон процедите, всыпьте в него желатин, хорошо перемешайте (минуты три), доведите до кипения и снимите с огня.
Выложите очищенную рыбу в лоточки, затем вареную морковь, нарезанную кружочками, и залейте бульоном.
Остудите до комнатной температуры и отправьте в холодильник.
Советы:
Если в суповом наборе попалась голова, обязательно перед тем, как варить удалите жабры.