Рецепты
126
1 мин

Заливное из супового набора красной рыбы: бюджетный рецепт праздничного блюда

Заливное из супового набора красной рыбы — это бюджетный вариант и отличная альтернатива холодцу.

Екатерина Труш
55 минут
82 ккал
Заливное из супового набора красной рыбы

Заливное из супового набора красной рыбы / © Credits

Блюдо получается легким, полезным, нежным на вкус и очень эффектно смотрится на праздничном столе.

Ингредиенты

суповой набор из красной рыбы
1 кг
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
вода
2 литра
желатин
40 г
перец черный горошком
8-10 шт.
лавровый лист
2 шт.
соль

  1. Лук, морковь очистите.

  2. Рыбный набор помойте, опустите в холодную воду, поставьте на огонь, доведите до кипения, снимите пену, добавьте лук, морковь, перец черный горошком, лавровый лист, соль и варите 25 минут, периодически снимая пену.

  3. Осторожно выньте рыбу из бульона, слегка остудите, очистите от косточек.

  4. Бульон процедите, всыпьте в него желатин, хорошо перемешайте (минуты три), доведите до кипения и снимите с огня.

  5. Выложите очищенную рыбу в лоточки, затем вареную морковь, нарезанную кружочками, и залейте бульоном.

  6. Остудите до комнатной температуры и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Если в суповом наборе попалась голова, обязательно перед тем, как варить удалите жабры.

126
