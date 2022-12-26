Заливной капустный пирог: очень простой рецепт

Капустный пирог – это нежнейшее тесто и вкусная начинка из тушеной капусты. Он получается не только вкусным, но и полезным.

Особенность этого пирога в том, что его не нужно заранее замешивать и выстаивать. Тесто для пирога готовится просто и не займет у вас много времени.

Ингредиенты:

Заливное тесто:

мука – 200 г

яйца – 2 шт.

кефир – 150 г

сметана – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – по вкусу

кунжутные семечки – для посыпки

Начинка:

капуста – 500 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

перец черный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

растительное масло для жарки

сливочное масло – 1 ст. л.

Приготовление:

Капусту мелко нашинкуйте, лук порежьте кусочками, морковь натрите на крупной терке.

В сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла, добавьте лук и морковь и обжарьте на среднем огне до мягкости - 3-5 минут. Добавьте капусту и жарьте, помешивая, еще 5 минут. Посолите, поперчите. Накройте крышкой, добавьте сливочное масло и тушите до готовности капусты.

Приготовьте тесто. Соедините яйца, кефир, сметану, соль и перемешайте венчиком. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и хорошо все взбейте венчиком до однородности. Форму смажьте растительным маслом, вылейте в нее половину теста, на тесто равномерно выложите начинку и залейте ее второй половиной теста. Сверху тесто посыпьте кунжутом. Пирог ставьте в разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов 35–40 минут. Тесто увеличится в объеме и подрумянится.

Советы:

Тесто должно получится как на оладьи. Если жидкое, добавьте муки, если густое – сметаны или кефира.

Сметану и кефир можно брать любой жирности.

В капустную начинку можно добавить зелень, измельченные яйца, сваренные вкрутую. Или грибы, обжаренные с репчатым луком.

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