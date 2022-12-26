Заливной капустный пирог: очень простой рецепт

Капустный пирог – это нежнейшее тесто и вкусная начинка из тушеной капусты. Он получается не только вкусным, но и полезным.
Особенность этого пирога в том, что его не нужно заранее замешивать и выстаивать. Тесто для пирога готовится просто и не займет у вас много времени.
Ингредиенты:
Заливное тесто:
- мука – 200 г
- яйца – 2 шт.
- кефир – 150 г
- сметана – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- кунжутные семечки – для посыпки
Начинка:
- капуста – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- перец черный молотый – по вкусу
- соль – по вкусу
- растительное масло для жарки
- сливочное масло – 1 ст. л.
Приготовление:
Капусту мелко нашинкуйте, лук порежьте кусочками, морковь натрите на крупной терке.
В сковороде разогрейте две столовые ложки растительного масла, добавьте лук и морковь и обжарьте на среднем огне до мягкости - 3-5 минут. Добавьте капусту и жарьте, помешивая, еще 5 минут. Посолите, поперчите. Накройте крышкой, добавьте сливочное масло и тушите до готовности капусты.
Приготовьте тесто. Соедините яйца, кефир, сметану, соль и перемешайте венчиком. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и хорошо все взбейте венчиком до однородности. Форму смажьте растительным маслом, вылейте в нее половину теста, на тесто равномерно выложите начинку и залейте ее второй половиной теста. Сверху тесто посыпьте кунжутом. Пирог ставьте в разогретую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов 35–40 минут. Тесто увеличится в объеме и подрумянится.
Советы:
- Тесто должно получится как на оладьи. Если жидкое, добавьте муки, если густое – сметаны или кефира.
- Сметану и кефир можно брать любой жирности.
- В капустную начинку можно добавить зелень, измельченные яйца, сваренные вкрутую. Или грибы, обжаренные с репчатым луком.
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