Заливной пирог с абрикосами: быстрый рецепт

Летом мы едим гораздо меньше мяса, а больше налегаем на овощные блюда и фруктовые десерты.
Кексы с ягодами, маффины, пироги – чем только вы ни радовали своих близких. Предлагаем вам испечь еще один быстрый летний пирог. В этот раз с абрикосами.
Готовится он легко, печется быстро, получается вкусно.
Ингредиенты:
- 12-15 абрикосов
- 150 г муки
- 150 г сахара
- 120 г сливочного масла
- 3 яйца
- 40 мл молока
- 1,5 чайные ложки разрыхлителя
- сахарная пудра
Приготовление
Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, после чего ввести по одному при постоянном помешивании яйца. Затем, не переставая мешать, тонкой струйкой влить молоко, постепенно всыпать просеянную вместе с разрыхлителем муку и вымешать до однородного состояния.
Приготовленное густое тесто вылить в смазанную сливочным маслом форму, разровнять и выложить на него половинки абрикосов.
Выпекать при 180°С до готовности.
Поверхность остывшего пирога притрусить сахарной пудрой.
На заметку
В качестве начинки для заливного пирога можно использовать любые ягоды, яблоки, груши, персики, сливы, вишню.
Зимой для такого пирога используйте консервированные ананасы, замороженные ягоды или сухофрукты.
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