Заливной пирог с абрикосами: быстрый рецепт

Летом мы едим гораздо меньше мяса, а больше налегаем на овощные блюда и фруктовые десерты.

Кексы с ягодами, маффины, пироги – чем только вы ни радовали своих близких. Предлагаем вам испечь еще один быстрый летний пирог. В этот раз с абрикосами.

Готовится он легко, печется быстро, получается вкусно.

Ингредиенты:

12-15 абрикосов

150 г муки

150 г сахара

120 г сливочного масла

3 яйца

40 мл молока

1,5 чайные ложки разрыхлителя

сахарная пудра

Приготовление

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, после чего ввести по одному при постоянном помешивании яйца. Затем, не переставая мешать, тонкой струйкой влить молоко, постепенно всыпать просеянную вместе с разрыхлителем муку и вымешать до однородного состояния.

Приготовленное густое тесто вылить в смазанную сливочным маслом форму, разровнять и выложить на него половинки абрикосов.

Выпекать при 180°С до готовности.

Поверхность остывшего пирога притрусить сахарной пудрой.

На заметку

В качестве начинки для заливного пирога можно использовать любые ягоды, яблоки, груши, персики, сливы, вишню.

Зимой для такого пирога используйте консервированные ананасы, замороженные ягоды или сухофрукты.

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