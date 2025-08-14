- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Заливной пирог с персиками: простой рецепт
Этот пирог очень простой в приготовлении, а секрет этого десерта в очень вкусной начинке.
Для приготовления вам понадобится мука, яйца, молоко, сметана, сахар и спелые персики, которые придадут десерту особый вкус.
Ингредиенты
- персики свежие
- 3 шт.
- мука пшеничная
- 180 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сахар
- 120 г
- молоко
- 50 мл
- сметана
- 80 г
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- масло сливочное
-
Персики помойте, очистите, удалите косточки и нарежьте на средние дольки.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите персики в один слой.
Яйца с сахаром и солью взбейте миксером в пышную пену. Добавьте ванилин, просеянную муку, перемешайте лопаткой, влейте молоко, сметану, еще раз взбейте миксером, вылейте тесто в форму на персики и разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов на 40-45 минут. Готовый пирог остудите, и выньте из формы.
Советы:
Пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.