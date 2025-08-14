ТСН в социальных сетях

ua
Рецепты
166
1 мин

Заливной пирог с персиками: простой рецепт

Этот пирог очень простой в приготовлении, а секрет этого десерта в очень вкусной начинке.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 5 мин.
237 ккал
Заливной пирог с персиками

Заливной пирог с персиками / © Credits

Для приготовления вам понадобится мука, яйца, молоко, сметана, сахар и спелые персики, которые придадут десерту особый вкус.

Ингредиенты

персики свежие
3 шт.
мука пшеничная
180 г
яйца куриные
4 шт.
сахар
120 г
молоко
50 мл
сметана
80 г
ванильный сахар
1 ч. л.
соль
щепотка
масло сливочное

  1. Персики помойте, очистите, удалите косточки и нарежьте на средние дольки.

  2. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите персики в один слой.

  3. Яйца с сахаром и солью взбейте миксером в пышную пену. Добавьте ванилин, просеянную муку, перемешайте лопаткой, влейте молоко, сметану, еще раз взбейте миксером, вылейте тесто в форму на персики и разровняйте.

  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов на 40-45 минут. Готовый пирог остудите, и выньте из формы.

Советы:

  • Пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.

  • Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

