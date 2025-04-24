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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
172
Время на прочтение
2 мин

Заливной пирог с рыбой: очень простой рецепт

Этот пирог может приготовить даже начинающая хозяйка, его легко готовить и невозможно испортить.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Заливной пирог с рыбой

Заливной пирог с рыбой / © Credits

Вам понадобится мука, сметана, яйца, а в качестве начинки используйте любую рыбу.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 6 ст л;

  • яйца куриные – 2 шт;

  • сметана 20% – 5 ст л;

  • сахар – 1 чл;

  • разрыхлитель – 10 гр;

  • соль;

  • растительное масло;

  • кунжут.

Для начинки:

  • филе хека – 350 гр;

  • яйца – 2 шт;

  • лук репчатый – 1 шт;

  • приправа для рыбы – 1 чл;

  • укроп свежий;

  • соль.

Приготовление:

  1. Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на небольшие кубики.

  2. Лук репчатый очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до слегка золотистого цвета.

  3. Филе хека промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.

  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе, помешивая, пять минут, затем добавьте приправу, и обжарьте еще две минуты.

  5. В миску выложите рыбу, яйца, лук, измельченный укроп, соль и перемешайте.

  6. Для теста в глубокой миске соедините сметану, сахар, соль, яйца, половину просеянной муки с разрыхлителем и взбейте венчиком, затем добавьте остальную муку  и хорошо перемешайте.

  7. Форму смажьте растительным маслом, вылейте половину теста, на тесто выложите равномерно рыбу, залейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.

  9. Советы:

  • Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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