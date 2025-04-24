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Заливной пирог с рыбой: очень простой рецепт
Этот пирог может приготовить даже начинающая хозяйка, его легко готовить и невозможно испортить.
Вам понадобится мука, сметана, яйца, а в качестве начинки используйте любую рыбу.
Ингредиенты:
мука пшеничная – 6 ст л;
яйца куриные – 2 шт;
сметана 20% – 5 ст л;
сахар – 1 чл;
разрыхлитель – 10 гр;
соль;
растительное масло;
кунжут.
Для начинки:
филе хека – 350 гр;
яйца – 2 шт;
лук репчатый – 1 шт;
приправа для рыбы – 1 чл;
укроп свежий;
соль.
Приготовление:
Яйца отварите вкрутую с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на небольшие кубики.
Лук репчатый очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до слегка золотистого цвета.
Филе хека промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на средние кусочки.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте филе, помешивая, пять минут, затем добавьте приправу, и обжарьте еще две минуты.
В миску выложите рыбу, яйца, лук, измельченный укроп, соль и перемешайте.
Для теста в глубокой миске соедините сметану, сахар, соль, яйца, половину просеянной муки с разрыхлителем и взбейте венчиком, затем добавьте остальную муку и хорошо перемешайте.
Форму смажьте растительным маслом, вылейте половину теста, на тесто выложите равномерно рыбу, залейте оставшимся тестом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.
Советы:
Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
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