ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

Заливной пирог с цветной капустой, брокколи и сыром: рецепт для новичков

Особенность приготовления этого пирога в том, что готовится он очень легко, так как не нужно замешивать тесто, соедините все ингредиенты и залейте капусту.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Заливной пирог с цветной капустой брокколи и сыром

Заливной пирог с цветной капустой брокколи и сыром / © Credits

Сочетание брокколи и цветной капусты станет простым, полезным ужином или обедом.

Ингредиенты

капуста цветная
250 г
капуста брокколи
250 г
мука пшеничная
4 ст. л.
яйца куриные
4 шт.
сметана 10%
250 г
сыр твердый
100 г
чеснок
3 зубчика
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
кориандр молотый
0,5 ч. л.
масло растительное
1 ст. л.
соль

  1. Цветную капусту и брокколи разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде с момента закипания три минуты и откиньте на дуршлаг.

  2. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  3. Сыр натрите на крупную терку.

  4. Для заливки: взбейте венчиком яйца с солью, добавьте паприку, кориандр, сметану, муку, чеснок и перемешайте.

  5. Форму для выпечки смажьте растительным маслом, выложите соцветия капусты, залейте заливкой и посыпьте сыром.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме, выньте и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Пирог можно готовить из одного вида капусты.

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie