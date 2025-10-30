- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Заливной пирог с цветной капустой, брокколи и сыром: рецепт для новичков
Особенность приготовления этого пирога в том, что готовится он очень легко, так как не нужно замешивать тесто, соедините все ингредиенты и залейте капусту.
Сочетание брокколи и цветной капусты станет простым, полезным ужином или обедом.
Ингредиенты
- капуста цветная
- 250 г
- капуста брокколи
- 250 г
- мука пшеничная
- 4 ст. л.
- яйца куриные
- 4 шт.
- сметана 10%
- 250 г
- сыр твердый
- 100 г
- чеснок
- 3 зубчика
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- масло растительное
- 1 ст. л.
- соль
-
Цветную капусту и брокколи разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде с момента закипания три минуты и откиньте на дуршлаг.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Сыр натрите на крупную терку.
Для заливки: взбейте венчиком яйца с солью, добавьте паприку, кориандр, сметану, муку, чеснок и перемешайте.
Форму для выпечки смажьте растительным маслом, выложите соцветия капусты, залейте заливкой и посыпьте сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу немного остыть в форме, выньте и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Пирог можно готовить из одного вида капусты.