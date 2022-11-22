Заливной яблочный пирог: простой рецепт

Вкусный, нежный, ароматный заливной пирог с яблоками прекрасно подойдет и для семейного чаепития, и для посиделок с друзьями, и для прихода нежданных гостей.

Готовится заливной пирог очень просто и довольно быстро: на весь процесс, включая выпекание, уйдет чуть больше часа.

Ингредиенты:

мука – 250 г

сахар – 200 г

разрыхлитель - 1,5 ч. л.

яйцо – 3 шт.

сметана – 100 г.

яблоки (средние) – 3 шт.

соль - щепотка

масло сливочное – 10 г (для смазывания формы)

сахарная пудра (для посыпки пирога)

ванильный сахар - 1 ч. л.

Приготовление:

Очистите яблоки от кожицы, удалите сердцевину, нарежьте дольками и сбрызнете лимонным соком.

В миску разбейте три яйца, затем всыпьте сахар, соль, перемешайте венчиком до однородности. В получившуюся смесь добавьте сметану, ванильный сахар, и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая тесто венчиком.

Тесто должно получиться однородным, как густая сметана.

Форму для выпечки застелите пергаментной бумагой, смажьте сливочным маслом. Половину теста вылейте в форму, выложите яблоки веером по кругу и залейте остальным тестом. Поставьте пирог в разогретую духовку.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 50 минут. Яблочный пирог нужно остудить в форме до комнатной температуры, затем вынуть и обсыпать сахарной пудрой.

Советы:

Форму для пирога лучше брать такого размера - 22*15 см.

Вместо ванилина можно добавить корицу.

Яблоки можно брать любые.

Время выпекания зависит от особенностей вашей духовки и толщины пирога. Проверить готовность пирога можно тонкой деревянной палочкой, для этого ее нужно воткнуть в самое толстое место пирога и вынуть. Если она останется сухой, без налипшего теста, пирог готов.

Сметану можно брать жирностью 15%.

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