Запеченная цветная капуста: рецепт вкусного пряного блюда

Этот рецепт сочетает в себе пользу и вкус. Цветная капуста низкокалорийна, однако богата питательными веществами, поэтому она прекрасно подходит к рациону людей, стремящихся сохранить фигуру. Кроме того, благодаря выпеканию, блюдо получается гораздо более полезным, чем во время жарки.
Этот овощ богат витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, поэтому прекрасно подходит для тех, кто заботится о собственном здоровье. На странице solherbs.pl поделились рецептом, как приготовить цветную капусту в духовке с ароматной пряной панировкой.
Ингредиенты
- Цветная капуста
- 1 головка
- Яйца
- 2 шт.
- Мука
- 2 ст. л
- Панировочные сухари
- 2 ст.л
- Соль
- Перец
- Чили
- Куркума
- Сушеный гранулированный чеснок
- Масло
- 2-3 ст. л
Приготовление:
- Разрежьте капусту на небольшие кусочки. Это могут быть аккуратные соцветия или немного большие кусочки в зависимости от ваших предпочтений.
- В большой миске взбейте два яйца. Добавьте к ним две столовые ложки муки и панировочных сухарей. К смеси добавьте специи: соль и перец для базового вкуса, острый чили, куркуму для насыщенного цвета и сушеный чеснок для пикантного аромата.
- Выложите кусочки цветной капусты в миску с панировочной смесью. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт пряной панировкой.
- Подготовьте противень, смазав его небольшим количеством масла или выстелив пергамент. Равномерно выложите кусочки, сбрызните сверху маслом.
- Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Если у вас есть функция конвекции, выпечка займет 30-40 минут. Если конвекции нет, процесс может занять немного дольше. Для достижения оптимального результата разместите противень на верхней полке духовки.
- По истечении времени выпекания выключите духовку, но не открывайте ее сразу. Дайте блюду настояться еще 20 минут в тепле. Это поможет цветной капусте стать еще более мягкой внутри, однако сохранит хрустящую корочку снаружи.
Советы:
- Если хотите более насыщенный вкус, можете добавить к панированию немного тертого сыра пармезан.
- Для ценителей более острых блюд количество чили можно увеличить или добавить щепотку паприки.
Готовую запеченную цветную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу и рыбе. Она отлично сочетается с легкими соусами на основе йогурта или сметаны, а также с томатными или чесночными дипами.
Приятного аппетита!
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