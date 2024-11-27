Запеченная цветная капуста: рецепт вкусного пряного блюда

Этот рецепт сочетает в себе пользу и вкус. Цветная капуста низкокалорийна, однако богата питательными веществами, поэтому она прекрасно подходит к рациону людей, стремящихся сохранить фигуру. Кроме того, благодаря выпеканию, блюдо получается гораздо более полезным, чем во время жарки.

Этот овощ богат витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, поэтому прекрасно подходит для тех, кто заботится о собственном здоровье. На странице solherbs.pl поделились рецептом, как приготовить цветную капусту в духовке с ароматной пряной панировкой.

Ингредиенты Цветная капуста 1 головка Яйца 2 шт. Мука 2 ст. л Панировочные сухари 2 ст.л Соль Перец Чили Куркума Сушеный гранулированный чеснок Масло 2-3 ст. л

Приготовление:

Разрежьте капусту на небольшие кусочки. Это могут быть аккуратные соцветия или немного большие кусочки в зависимости от ваших предпочтений. В большой миске взбейте два яйца. Добавьте к ним две столовые ложки муки и панировочных сухарей. К смеси добавьте специи: соль и перец для базового вкуса, острый чили, куркуму для насыщенного цвета и сушеный чеснок для пикантного аромата. Выложите кусочки цветной капусты в миску с панировочной смесью. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был равномерно покрыт пряной панировкой. Подготовьте противень, смазав его небольшим количеством масла или выстелив пергамент. Равномерно выложите кусочки, сбрызните сверху маслом. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Если у вас есть функция конвекции, выпечка займет 30-40 минут. Если конвекции нет, процесс может занять немного дольше. Для достижения оптимального результата разместите противень на верхней полке духовки. По истечении времени выпекания выключите духовку, но не открывайте ее сразу. Дайте блюду настояться еще 20 минут в тепле. Это поможет цветной капусте стать еще более мягкой внутри, однако сохранит хрустящую корочку снаружи.

Советы:

Если хотите более насыщенный вкус, можете добавить к панированию немного тертого сыра пармезан.

Для ценителей более острых блюд количество чили можно увеличить или добавить щепотку паприки.

Готовую запеченную цветную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу и рыбе. Она отлично сочетается с легкими соусами на основе йогурта или сметаны, а также с томатными или чесночными дипами.

Приятного аппетита!

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