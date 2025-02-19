Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: рецепт полезного гарнира

Блюдо подайте к столу с любым соусом: томатным, чесночным или просто со сметаной. Подойдет как закуска или гарнир к мясу, рыбе на обед или ужин.
Цветная капуста получается с хрустящей корочкой, а внутри остается сочной и нежной.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 1 кг
- яйца куриные
- 4 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- мука пшеничная
- 120 г
- панировочные сухари
- 160 г
- оливковое масло
- 5 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- смесь итальянских трав
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Цветную капусту разделите на соцветия, положите в подсоленную, кипящую воду и отварите пять минут, затем откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь лишней жидкости.
- Сыр натрите на мелкую терку.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- В одной миске взбейте венчиком яйца с солью.
- В другую миску всыпьте муку.
- В третью всыпьте панировочные сухари, чеснок, сыр твердый, смесь итальянских трав, оливковое масло, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
- Соцветия цветной капусты обваляйте в муке, затем обмакните в яйцах, запанируйте в сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.
Советы:
- Сыр можно использовать пармезан.
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