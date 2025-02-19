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Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: рецепт полезного гарнира

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
91 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
1 мин
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Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке: рецепт полезного гарнира

Запеченная цветная капуста в хрустящей панировке / Фото: Credits

Блюдо подайте к столу с любым соусом: томатным, чесночным или просто со сметаной. Подойдет как закуска или гарнир к мясу, рыбе на обед или ужин.

Цветная капуста получается с хрустящей корочкой, а внутри остается сочной и нежной.

Ингредиенты

цветная капуста
1 кг
яйца куриные
4 шт.
сыр твердый
100 г
мука пшеничная
120 г
панировочные сухари
160 г
оливковое масло
5 ст. л.
чеснок
1 зубчик
смесь итальянских трав
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Цветную капусту разделите на соцветия, положите в подсоленную, кипящую воду и отварите пять минут, затем откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь лишней жидкости.
  2. Сыр натрите на мелкую терку.
  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  4. В одной миске взбейте венчиком яйца с солью.
  5. В другую миску всыпьте муку.
  6. В третью всыпьте панировочные сухари, чеснок, сыр твердый, смесь итальянских трав, оливковое масло, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
  7. Соцветия цветной капусты обваляйте в муке, затем обмакните в яйцах, запанируйте в сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

Советы:

  • Сыр можно  использовать пармезан.

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