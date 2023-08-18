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Запеченная груша с гранолой: рецепт вкусного и полезного завтрака

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
25
Время на прочтение
1 мин
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Запеченная груша с гранолой: рецепт вкусного и полезного завтрака

Запеченная груша с гранолой / Фото: Credits

Груши отлично сочетаются с йогуртом, голубым сыром, медом, ягодами и хрустящей гранолой.

Запечь грушу на завтрак - это прекрасная идея. У вас получится вкусное, полезное и очень элегантное блюдо. Кроме того, для приготовления этого блюда вам не нужен сахар. 

Ингредиенты

  • 3 свежие груши
  •  щепотка корицы 
  • гранола
  • йогурт
  • свежие ягоды для украшения(по желанию)

Приготовление

  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Разрежьте каждую грушу пополам.
  • Удалите все ядра.
  • Поместите половинки груши в форму для запекания.
  • Выпекайте в течение 30 минут, или пока они почти не станут мягкими.
  • Выньте из духовки.
  • В центр каждой половинки груши положите ложку йогурта и ложку мюсли и украсьте свежей малиной или голубикой.
  • Подавайте ваш завтрак теплым.

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Дата публикации
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