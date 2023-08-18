Запеченная груша с гранолой: рецепт вкусного и полезного завтрака

Запечь грушу на завтрак - это прекрасная идея. У вас получится вкусное, полезное и очень элегантное блюдо. Кроме того, для приготовления этого блюда вам не нужен сахар.

Ингредиенты

3 свежие груши

щепотка корицы

гранола

йогурт

свежие ягоды для украшения(по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Разрежьте каждую грушу пополам.

Удалите все ядра.

Поместите половинки груши в форму для запекания.

Выпекайте в течение 30 минут, или пока они почти не станут мягкими.

Выньте из духовки.

В центр каждой половинки груши положите ложку йогурта и ложку мюсли и украсьте свежей малиной или голубикой.

Подавайте ваш завтрак теплым.

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