Запеченная груша с гранолой: рецепт вкусного и полезного завтрака

Груши отлично сочетаются с йогуртом, голубым сыром, медом, ягодами и хрустящей гранолой.
Запечь грушу на завтрак - это прекрасная идея. У вас получится вкусное, полезное и очень элегантное блюдо. Кроме того, для приготовления этого блюда вам не нужен сахар.
Ингредиенты
- 3 свежие груши
- щепотка корицы
- гранола
- йогурт
- свежие ягоды для украшения(по желанию)
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разрежьте каждую грушу пополам.
- Удалите все ядра.
- Поместите половинки груши в форму для запекания.
- Выпекайте в течение 30 минут, или пока они почти не станут мягкими.
- Выньте из духовки.
- В центр каждой половинки груши положите ложку йогурта и ложку мюсли и украсьте свежей малиной или голубикой.
- Подавайте ваш завтрак теплым.
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