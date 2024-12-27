Запеченная индейка со сливочно-травяным маслом: необычный рецепт к праздничному столу

Сочное, ароматное и нежное — это блюдо станет главным украшением вашего праздничного застолья.

На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить душистую индейку. Этот рецепт идеально подойдет, если вы ищете блюдо к праздничному столу.

Ингредиенты

Для индейки:

Индейка 1 шт.

Сливочное масло

Измельченный розмарин 1 ст.л.

Тимьян + шалфей 1 ст.

Универсальная приправа 2 ч. л

Перец черный 1/2 ч. л

Копченая паприка 1 ч. л

Чеснок 8 зубчиков

Лук 1 шт.

Сельдерей 3 стебля

Морковь 2 шт.

Куриный бульон 1 стакан

Для начинки:

Яблоко 1шт.

Лук 1 шт.

Лимон 1шт.

Травы (розмарин, чабрец, шалфей) 1 пучок

Приготовление:

Рассолите индейку в течение 24 часов, используя 5 столовых ложек соли. Это поможет сделать мясо более сочным и ароматным.

Извлеките индейку из рассола и тщательно обсушите бумажными полотенцами.

Приготовьте сливочно-травяное масло, смешав сливочное масло, измельченный розмарин, чабрец, шалфей, универсальную приправу, черный перец и копченую паприку.

В форму для запекания выложите кусочки сельдерея, моркови и лука. Это создаст основу для индейки и придаст дополнительному аромату.

Нафаршировать индейку кусочками яблока, лука, лимона и свежими травами.

Аккуратно отделите кожу индейки от мяса, чтобы добавить травяное масло под кожу грудки. Равномерно распределите масло.

Остальным маслом натрите ножки, крылья и грудку индейки.

Добавить куриный бульон в форму для запекания.

Выпекайте индейку в духовке при температуре 160°C в течение 4 часов без крышки. Проверяйте внутреннюю температуру.

Дайте индейке постоять 30 минут после запекания. Это позволит соку равномерно распределиться в мясе.

Нарежьте индейку и подавайте ее на стол.

Наслаждайтесь!

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