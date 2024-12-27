Запеченная индейка со сливочно-травяным маслом: необычный рецепт к праздничному столу

Сочное, ароматное и нежное — это блюдо станет главным украшением вашего праздничного застолья.
На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить душистую индейку. Этот рецепт идеально подойдет, если вы ищете блюдо к праздничному столу.
Ингредиенты
Для индейки:
- Индейка 1 шт.
- Сливочное масло
- Измельченный розмарин 1 ст.л.
- Тимьян + шалфей 1 ст.
- Универсальная приправа 2 ч. л
- Перец черный 1/2 ч. л
- Копченая паприка 1 ч. л
- Чеснок 8 зубчиков
- Лук 1 шт.
- Сельдерей 3 стебля
- Морковь 2 шт.
- Куриный бульон 1 стакан
Для начинки:
- Яблоко 1шт.
- Лук 1 шт.
- Лимон 1шт.
- Травы (розмарин, чабрец, шалфей) 1 пучок
Приготовление:
- Рассолите индейку в течение 24 часов, используя 5 столовых ложек соли. Это поможет сделать мясо более сочным и ароматным.
- Извлеките индейку из рассола и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
- Приготовьте сливочно-травяное масло, смешав сливочное масло, измельченный розмарин, чабрец, шалфей, универсальную приправу, черный перец и копченую паприку.
- В форму для запекания выложите кусочки сельдерея, моркови и лука. Это создаст основу для индейки и придаст дополнительному аромату.
- Нафаршировать индейку кусочками яблока, лука, лимона и свежими травами.
- Аккуратно отделите кожу индейки от мяса, чтобы добавить травяное масло под кожу грудки. Равномерно распределите масло.
- Остальным маслом натрите ножки, крылья и грудку индейки.
- Добавить куриный бульон в форму для запекания.
- Выпекайте индейку в духовке при температуре 160°C в течение 4 часов без крышки. Проверяйте внутреннюю температуру.
- Дайте индейке постоять 30 минут после запекания. Это позволит соку равномерно распределиться в мясе.
- Нарежьте индейку и подавайте ее на стол.
Наслаждайтесь!
Читайте также:
- Фаршированные грибы в беконе: рецепт праздничной закуски
- Куриные рулетики в соусе BBQ: интересный рецепт к праздничному столу
- Как приготовить домашние куриные колбаски с творожной начинкой: необычный рецепт