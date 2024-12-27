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Запеченная индейка со сливочно-травяным маслом: необычный рецепт к праздничному столу

Запеченная индейка со сливочно-травяным маслом: необычный рецепт к праздничному столу

Запеченная индейка со сливочно-травяным маслом / Фото: Credits

Сочное, ароматное и нежное — это блюдо станет главным украшением вашего праздничного застолья.

На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить душистую индейку. Этот рецепт идеально подойдет, если вы ищете блюдо к праздничному столу.

Ингредиенты

Для индейки:

  • Индейка 1 шт.
  • Сливочное масло
  • Измельченный розмарин 1 ст.л.
  • Тимьян + шалфей 1 ст.
  • Универсальная приправа 2 ч. л
  • Перец черный 1/2 ч. л
  • Копченая паприка 1 ч. л
  • Чеснок 8 зубчиков
  • Лук 1 шт.
  • Сельдерей 3 стебля
  • Морковь 2 шт.
  • Куриный бульон 1 стакан

Для начинки:

  • Яблоко 1шт.
  • Лук 1 шт.
  • Лимон 1шт.
  • Травы (розмарин, чабрец, шалфей) 1 пучок

Приготовление:

  • Рассолите индейку в течение 24 часов, используя 5 столовых ложек соли. Это поможет сделать мясо более сочным и ароматным.
  • Извлеките индейку из рассола и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
  • Приготовьте сливочно-травяное масло, смешав сливочное масло, измельченный розмарин, чабрец, шалфей, универсальную приправу, черный перец и копченую паприку.
  • В форму для запекания выложите кусочки сельдерея, моркови и лука. Это создаст основу для индейки и придаст дополнительному аромату.
  • Нафаршировать индейку кусочками яблока, лука, лимона и свежими травами.
  • Аккуратно отделите кожу индейки от мяса, чтобы добавить травяное масло под кожу грудки. Равномерно распределите масло.
  • Остальным маслом натрите ножки, крылья и грудку индейки.
  • Добавить куриный бульон в форму для запекания.
  • Выпекайте индейку в духовке при температуре 160°C в течение 4 часов без крышки. Проверяйте внутреннюю температуру.
  • Дайте индейке постоять 30 минут после запекания. Это позволит соку равномерно распределиться в мясе.
  • Нарежьте индейку и подавайте ее на стол.

Наслаждайтесь!

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