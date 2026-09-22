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Запеченная капуста Полесья: простой рецепт украинского блюда
Минимальное количество ингредиентов, несколько часов в духовке и на столе у вас будет традиционное украинское блюдо.
Простые украинские рецепты часто обладают особой магией, ведь обычные продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Именно таким является запеченная капуста — неприхотливая в приготовлении, ароматная и очень домашняя.
О рецепте приготовления рассказали на странице flavorsbyvika и здесь нет сложных приемов или десятков специй, только капуста, вода, немного масла, уксуса и чеснока или лука. А главный секрет в длительном запекании и отстаивании блюда.
Ингредиенты
- капуста
- 1–2 кочана
- вода
- 1 стакан
- чеснок или лук
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- уксус
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- масло
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- соль
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- чёрный перец
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- огуречный рассол (по желанию)
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Приготовление
Нарежьте капусту средними кусочками и переложите в форму для запекания.
На дно налейте стакан воды и плотно накройте крышкой. Если используете фольгу, между ней и капустой лучше положить пергамент.
Запекайте при 180°C в течение 1,5–2 часов.
После выключения духовки не спешите доставать форму, оставьте капусту внутри как минимум на четыре часа, а лучше на ночь. Именно этот этап помогает блюду приобрести более насыщенный вкус.
Когда капуста остынет, по желанию её можно дополнительно замочить в огуречном рассоле, он придаст приятную кислинку и сделает вкус более выразительным.
Перед подачей нарежьте капусту небольшими кусочками, добавьте мелко нарезанный чеснок или лук.
Сбрызните ароматным маслом и добавьте немного уксуса, посолите и поперчите.
Запеченная капуста Полесья — именно тот случай, когда секрет вкусного блюда заключается не в сложности, а во времени. Духовка делает почти всю работу, а несколько простых добавок перед подачей превращают капусту в ароматную закуску с ярко выраженным украинским характером.