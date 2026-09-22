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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
258
Время на прочтение
2 мин

Запеченная капуста Полесья: простой рецепт украинского блюда

Минимальное количество ингредиентов, несколько часов в духовке и на столе у вас будет традиционное украинское блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
6 час. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
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Запеченная капуста «Полесье» instagram.com/flavorsbyvika

Запеченная капуста «Полесье» instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

Простые украинские рецепты часто обладают особой магией, ведь обычные продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Именно таким является запеченная капуста — неприхотливая в приготовлении, ароматная и очень домашняя.

О рецепте приготовления рассказали на странице flavorsbyvika и здесь нет сложных приемов или десятков специй, только капуста, вода, немного масла, уксуса и чеснока или лука. А главный секрет в длительном запекании и отстаивании блюда.

Ингредиенты

капуста
1–2 кочана
вода
1 стакан
чеснок или лук
уксус
масло
соль
чёрный перец
огуречный рассол (по желанию)

Приготовление

  1. Нарежьте капусту средними кусочками и переложите в форму для запекания.

  2. На дно налейте стакан воды и плотно накройте крышкой. Если используете фольгу, между ней и капустой лучше положить пергамент.

  3. Запекайте при 180°C в течение 1,5–2 часов.

  4. После выключения духовки не спешите доставать форму, оставьте капусту внутри как минимум на четыре часа, а лучше на ночь. Именно этот этап помогает блюду приобрести более насыщенный вкус.

  5. Когда капуста остынет, по желанию её можно дополнительно замочить в огуречном рассоле, он придаст приятную кислинку и сделает вкус более выразительным.

  6. Перед подачей нарежьте капусту небольшими кусочками, добавьте мелко нарезанный чеснок или лук.

  7. Сбрызните ароматным маслом и добавьте немного уксуса, посолите и поперчите.

Запеченная капуста Полесья — именно тот случай, когда секрет вкусного блюда заключается не в сложности, а во времени. Духовка делает почти всю работу, а несколько простых добавок перед подачей превращают капусту в ароматную закуску с ярко выраженным украинским характером.

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