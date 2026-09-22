Запеченная капуста Полесья: простой рецепт украинского блюда

Запеченная капуста «Полесье» instagram.com/flavorsbyvika / © Instagram

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Простые украинские рецепты часто обладают особой магией, ведь обычные продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Именно таким является запеченная капуста — неприхотливая в приготовлении, ароматная и очень домашняя.

О рецепте приготовления рассказали на странице flavorsbyvika и здесь нет сложных приемов или десятков специй, только капуста, вода, немного масла, уксуса и чеснока или лука. А главный секрет в длительном запекании и отстаивании блюда.

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Ингредиенты капуста 1–2 кочана вода 1 стакан чеснок или лук уксус масло соль чёрный перец огуречный рассол (по желанию)

Приготовление

Нарежьте капусту средними кусочками и переложите в форму для запекания. На дно налейте стакан воды и плотно накройте крышкой. Если используете фольгу, между ней и капустой лучше положить пергамент. Запекайте при 180°C в течение 1,5–2 часов. После выключения духовки не спешите доставать форму, оставьте капусту внутри как минимум на четыре часа, а лучше на ночь. Именно этот этап помогает блюду приобрести более насыщенный вкус. Когда капуста остынет, по желанию её можно дополнительно замочить в огуречном рассоле, он придаст приятную кислинку и сделает вкус более выразительным. Перед подачей нарежьте капусту небольшими кусочками, добавьте мелко нарезанный чеснок или лук. Сбрызните ароматным маслом и добавьте немного уксуса, посолите и поперчите.

Запеченная капуста Полесья — именно тот случай, когда секрет вкусного блюда заключается не в сложности, а во времени. Духовка делает почти всю работу, а несколько простых добавок перед подачей превращают капусту в ароматную закуску с ярко выраженным украинским характером.

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