Запеченная курица "Капрезе": интересный рецепт

Запеченная куриная грудка "Капрезе" – это сочетание простоты, пользы и изысканного итальянского вкуса. Это блюдо сочетает сочное мясо, нежную моцареллу, ароматный базилик и сладкие помидоры, все это создает гармоничный вкусовой баланс. Легкая в приготовлении и очень вкусная, она покорит сердца всех, кто ее попробует.

Это интерпретация классического итальянского салата "Капрезе", который традиционно готовят из томатов, моцареллы и базилика, заправленных оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Теперь эти же ингредиенты превращаются в изысканную начинку для нежной куриной грудки, которая после запекания становится сочной и наполненной вкусами, рассказали, а также поделились рецептом на странице samura_cooking.

Капрезе – это не просто вкусно, но и полезно. Куриное мясо – отличный источник белка, моцарелла придает нежности, а базилик и помидоры вносят свежесть и пользу для здоровья.

Ингредиенты Куриная грудка 1 шт. Соль Перец Помидор 1 шт. Моцарелла 50 г Свежий базилик

Приготовление

Перед началом приготовления разогрейте духовку до 180°C, чтобы она была готова к запеканию. Аккуратно разрежьте куриную грудку вдоль, сделайте кармашек, но не разрезайте ее до конца. Важно, чтобы начинка не выпадала во время запекания. Посолите и поперчите комок как снаружи, так и внутри. Вы также можете добавить любимые специи – чеснок, орегано или паприку, чтобы придать блюду больше вкуса. Наполните образовавшийся карман помидорами, моцареллой и свежим базиликом. Начинка должна распределиться, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Чтобы начинка не выпала во время запекания, закрепите края кома деревянными шпажками или зубочистками. Поместите курицу в форму для запекания и отправьте в духовку. Запекайте 25-30 мин, пока мясо не станет полностью готовым. Убедитесь, что внутри не осталось розовых участков, а творог расплавился. После запекания аккуратно удалите шпажки, чтобы не повредить нежную текстуру блюда. Подавайте горячей, украсив листиками базилика или несколькими каплями бальзамического уксуса для дополнительной пикантности.

Советы:

Для более насыщенного вкуса перед запеканием слегка обжарьте куриную грудку на сковороде по 1-2 мин с каждой стороны. Это поможет сохранить ее сочность и добавить легкую румяную корочку.

Оливковое масло – отличное дополнение к этому блюду. Перед запеканием смажьте грудку небольшим количеством масла, чтобы оно оставалось нежным и ароматным.

Добавьте другие ингредиенты: если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить тонкие ломтики авокадо или бальзамический соус, это сделает курицу еще более интересной.

Гарнир: это блюдо отлично сочетается с запеченными овощами, легким салатом или пастой.

Запеченная курица "Капрезе" – это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо, но и настоящее произведение искусства средиземноморской кухни. Если вы ищете легкое, но вместе с тем изысканное блюдо для ужина, этот рецепт станет отличным выбором. Он не нуждается в сложных ингредиентах и при этом выглядит эффектно на столе.

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