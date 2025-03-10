Запеченная курица "Капрезе": интересный рецепт

Запеченная куриная грудка "Капрезе" – это сочетание простоты, пользы и изысканного итальянского вкуса. Это блюдо сочетает сочное мясо, нежную моцареллу, ароматный базилик и сладкие помидоры, все это создает гармоничный вкусовой баланс. Легкая в приготовлении и очень вкусная, она покорит сердца всех, кто ее попробует.
Это интерпретация классического итальянского салата "Капрезе", который традиционно готовят из томатов, моцареллы и базилика, заправленных оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Теперь эти же ингредиенты превращаются в изысканную начинку для нежной куриной грудки, которая после запекания становится сочной и наполненной вкусами, рассказали, а также поделились рецептом на странице samura_cooking.
Капрезе – это не просто вкусно, но и полезно. Куриное мясо – отличный источник белка, моцарелла придает нежности, а базилик и помидоры вносят свежесть и пользу для здоровья.
Ингредиенты
- Куриная грудка
- 1 шт.
- Соль
- Перец
- Помидор
- 1 шт.
- Моцарелла
- 50 г
- Свежий базилик
Приготовление
- Перед началом приготовления разогрейте духовку до 180°C, чтобы она была готова к запеканию.
- Аккуратно разрежьте куриную грудку вдоль, сделайте кармашек, но не разрезайте ее до конца. Важно, чтобы начинка не выпадала во время запекания.
- Посолите и поперчите комок как снаружи, так и внутри. Вы также можете добавить любимые специи – чеснок, орегано или паприку, чтобы придать блюду больше вкуса.
- Наполните образовавшийся карман помидорами, моцареллой и свежим базиликом. Начинка должна распределиться, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
- Чтобы начинка не выпала во время запекания, закрепите края кома деревянными шпажками или зубочистками.
- Поместите курицу в форму для запекания и отправьте в духовку. Запекайте 25-30 мин, пока мясо не станет полностью готовым. Убедитесь, что внутри не осталось розовых участков, а творог расплавился.
- После запекания аккуратно удалите шпажки, чтобы не повредить нежную текстуру блюда. Подавайте горячей, украсив листиками базилика или несколькими каплями бальзамического уксуса для дополнительной пикантности.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса перед запеканием слегка обжарьте куриную грудку на сковороде по 1-2 мин с каждой стороны. Это поможет сохранить ее сочность и добавить легкую румяную корочку.
- Оливковое масло – отличное дополнение к этому блюду. Перед запеканием смажьте грудку небольшим количеством масла, чтобы оно оставалось нежным и ароматным.
- Добавьте другие ингредиенты: если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить тонкие ломтики авокадо или бальзамический соус, это сделает курицу еще более интересной.
- Гарнир: это блюдо отлично сочетается с запеченными овощами, легким салатом или пастой.
Запеченная курица "Капрезе" – это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо, но и настоящее произведение искусства средиземноморской кухни. Если вы ищете легкое, но вместе с тем изысканное блюдо для ужина, этот рецепт станет отличным выбором. Он не нуждается в сложных ингредиентах и при этом выглядит эффектно на столе.
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