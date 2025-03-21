Запеченная курица в апельсиновом соусе: рецепт, сочетающий вкусы

Сочная курица с цитрусовыми нотками – это идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного мяса со сладковато-кислым апельсиновым соусом делает это блюдо особенно изысканным.

Запеченная курица в апельсиновом соусе прекрасно сочетается с гарниром, например, нежным картофельным пюре, рассыпчатым рисом или свежим овощным салатом. Готовится она удивительно легко и не требует сложных ингредиентов, а о рецепте этого блюда рассказали на странице katherine.nari.

Ингредиенты Куриные бедра 1 кг Апельсин 1 шт. Соевый соус 3 ст. л Оливковое масло 2 ст. л Мед 2 ч. л Чеснок 2-3 зубчика Свежая зелень

Приготовление

Смешайте: свежевыжатый сок половины апельсина, соевый соус, измельченный чеснок, оливковое масло и мед. Залейте подготовленные куриные бедра полученным маринадом, переложите в герметичную емкость или пищевой пакет и оставьте в холодильнике на несколько часов. Чем дольше курица маринуется, тем ароматнее она станет. Оптимальное время – от 2 до 6 часов. Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Замаринованную курицу выложите в форму для запекания. Нарежьте вторую половину апельсина кружочками и разложите их сверху на мясе. Запекайте курицу в разогретой духовке примерно 40 мин. Если при запекании верхняя часть мяса зарумянится быстрее, чем ожидалось, переверните бедра на другую сторону и продолжайте запекать. Чтобы проверить готовность, проколите мясо вилкой – если вытекает прозрачный сок, блюдо готово.

Советы:

Перед подачей можно украсить курицу свежей зеленью – петрушкой, кинзой или базиликом.

Если хотите более насыщенный апельсиновый вкус, можно добавить к соусу немного апельсиновой цедры.

Для пикантности можно добавить щепотку молотого имбиря или перца чили.

Курицу можно готовить не только в духовке, но и в мультиварке или на гриле.

Важно! Соль в этом рецепте можно не добавлять, поскольку соевый соус достаточно соленый. Но если вы любите более выраженный вкус, можете добавить щепотку.

простирецепты #рецепт #кулинарныйблог #запеченнаякурка #chickenrecipe ♬ original sound — estwne @katherine.nari Запеченная курица в апельсиновом соусе Ароматная курица с цитрусовыми нотками прекрасно подходит с гарниром, например, нежным картофельным пюре или рисом, а готовится чрезвычайно просто. ст.л • мед – 2 ч.л • чеснок – 2-3 зубчика Для соуса смешайте сок половины апельсина, соевый соус, измельченный чеснок, оливковое масло и мед. *Соль я не добавляю, потому что соевый соус уже достаточно соленый, но обычно все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Полейте курицу соусом и переложите в герметическую емкость или пакет и оставьте в холодильнике на несколько часов. Переложите курицу в форму для выпечки и выложите несколько кусочков апельсина сверху. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке примерно 40 мин. Если сверху курица зарумянится раньше времени, переверните ее на другую сторону и допеките. Готовое блюдо можно украсить свежей зеленью и подавать с любимым гарниром. Приятного аппетита! #рецепты на украинском языке

Эта запеченная курица в апельсиновом соусе – отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить ежедневное меню или удивить гостей новым необычным сочетанием вкусов.

Приятного аппетита!

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