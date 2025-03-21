Запеченная курица в апельсиновом соусе: рецепт, сочетающий вкусы

Сочная курица с цитрусовыми нотками – это идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного мяса со сладковато-кислым апельсиновым соусом делает это блюдо особенно изысканным.
Запеченная курица в апельсиновом соусе прекрасно сочетается с гарниром, например, нежным картофельным пюре, рассыпчатым рисом или свежим овощным салатом. Готовится она удивительно легко и не требует сложных ингредиентов, а о рецепте этого блюда рассказали на странице katherine.nari.
Ингредиенты
- Куриные бедра
- 1 кг
- Апельсин
- 1 шт.
- Соевый соус
- 3 ст. л
- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Мед
- 2 ч. л
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Свежая зелень
Приготовление
- Смешайте: свежевыжатый сок половины апельсина, соевый соус, измельченный чеснок, оливковое масло и мед.
- Залейте подготовленные куриные бедра полученным маринадом, переложите в герметичную емкость или пищевой пакет и оставьте в холодильнике на несколько часов. Чем дольше курица маринуется, тем ароматнее она станет. Оптимальное время – от 2 до 6 часов.
- Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Замаринованную курицу выложите в форму для запекания. Нарежьте вторую половину апельсина кружочками и разложите их сверху на мясе.
- Запекайте курицу в разогретой духовке примерно 40 мин. Если при запекании верхняя часть мяса зарумянится быстрее, чем ожидалось, переверните бедра на другую сторону и продолжайте запекать. Чтобы проверить готовность, проколите мясо вилкой – если вытекает прозрачный сок, блюдо готово.
Советы:
- Перед подачей можно украсить курицу свежей зеленью – петрушкой, кинзой или базиликом.
- Если хотите более насыщенный апельсиновый вкус, можно добавить к соусу немного апельсиновой цедры.
- Для пикантности можно добавить щепотку молотого имбиря или перца чили.
- Курицу можно готовить не только в духовке, но и в мультиварке или на гриле.
Важно! Соль в этом рецепте можно не добавлять, поскольку соевый соус достаточно соленый. Но если вы любите более выраженный вкус, можете добавить щепотку.
@katherine.nari Запеченная курица в апельсиновом соусе Ароматная курица с цитрусовыми нотками прекрасно подходит с гарниром, например, нежным картофельным пюре или рисом, а готовится чрезвычайно просто. ст.л • мед – 2 ч.л • чеснок – 2-3 зубчика Для соуса смешайте сок половины апельсина, соевый соус, измельченный чеснок, оливковое масло и мед. *Соль я не добавляю, потому что соевый соус уже достаточно соленый, но обычно все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Полейте курицу соусом и переложите в герметическую емкость или пакет и оставьте в холодильнике на несколько часов. Переложите курицу в форму для выпечки и выложите несколько кусочков апельсина сверху. Выпекайте в разогретой до 200 С духовке примерно 40 мин. Если сверху курица зарумянится раньше времени, переверните ее на другую сторону и допеките. Готовое блюдо можно украсить свежей зеленью и подавать с любимым гарниром. Приятного аппетита! #рецепты на украинском языке # простирецепты #рецепт #кулинарныйблог #запеченнаякурка #chickenrecipe ♬ original sound — estwne
Эта запеченная курица в апельсиновом соусе – отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить ежедневное меню или удивить гостей новым необычным сочетанием вкусов.
Приятного аппетита!
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