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Запеченная курица с тыквой и сладким перцем: рецепт идеального вкусного блюда
Тыкву используют не только в сладких блюдах, но она отлично подходит к мясу и станет идеальным гарниром, который подчеркнет вкус запеченного мяса.
Готовится очень просто, нарежьте все ингредиенты, выложите в форму, добавьте специи и запеките в духовке.
Ингредиенты
- куриное филе
- 400 г
- тыква
- 250 г
- сладкий перец (красный)
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- прованские травы
- 1 ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными кусочками.
Тыкву очистите, и нарежьте на кубики 2-3 сантиметра.
Сладкий перец очистите, от семян, удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
В миску выложите куриное филе, тыкву, сладкий перец, лук, чеснок, прованские травы, перец черный молотый, посолите, влейте оливковое масло и перемешайте.
Выложите в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте при температуре 180 градусов 50-60 минут.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.