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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Запеченная курица с тыквой и сладким перцем: рецепт идеального вкусного блюда

Тыкву используют не только в сладких блюдах, но она отлично подходит к мясу и станет идеальным гарниром, который подчеркнет вкус запеченного мяса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
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Запеченная курица с тыквой и сладким перцем

Запеченная курица с тыквой и сладким перцем / © Credits

Готовится очень просто, нарежьте все ингредиенты, выложите в форму, добавьте специи и запеките в духовке.

Ингредиенты

куриное филе
400 г
тыква
250 г
сладкий перец (красный)
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
прованские травы
1 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте крупными кусочками.

  2. Тыкву очистите, и нарежьте на кубики 2-3 сантиметра.

  3. Сладкий перец очистите, от семян, удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками.

  4. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.

  5. В миску выложите куриное филе, тыкву, сладкий перец, лук, чеснок, прованские травы, перец черный молотый, посолите, влейте оливковое масло и перемешайте.

  6. Выложите в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте при температуре 180 градусов 50-60 минут.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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