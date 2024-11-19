Запеченная медовая морковь: интересный рецепт вкусного блюда

Запеченная медовая морковь – идеальный гарнир, ведь благодаря сочетанию сладкого меда, терпкого бальзамического уксуса и пикантного чеснока это блюдо полно вкуса и аромата.

На странице kalefornia_kravings поделились интересным рецептом. Эта морковь настолько вкусна, что станет вашим любимым гарниром на любой сезон.

Ингредиенты Морковь Бальзамический уксус 2–3 ст. л Мед 1–2 ст. л Чеснок 1–2 зубчика Масло авокадо 2 ст. л Тимьян 1 ч. л Соль Черный перец Козьй сыр

Приготовление:

Очистите морковь. Если вы используете большую, ее можно нарезать на полоски или половинки. Меньшую морковь можно оставить целиком, чтобы сохранить естественный вид. Смешайте в миске бальзамический уксус, мед, измельченный чеснок, масло, чабрец, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная заправка. Положите подготовленную морковь на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанным маслом. Полейте морковь подготовленным соусом и равномерно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной заправкой. Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте противень с морковью в духовку и запекайте 25–30 минут. Через 15 минут запекания перемешайте морковь, чтобы она равномерно карамелизовалась. Морковь готова, когда она становится мягкой внутри и будет слегка подрумяненной корочкой снаружи. Переложите готовую морковь на тарелку для подачи. По желанию добавьте сверху раскрошенный козьий творог. Его кремовая текстура будет идеально контрастировать со сладким и терпким вкусом моркови.

Советы:

Выбирайте ярко-оранжевую морковь без трещинок и черных пятен.

Если хотите посыпать морковь щепоткой корицы или мускатного ореха перед запеканием.

Нарезайте морковь одинакового размера, чтобы она пропекалась равномерно.

Если нет меда, то можно использовать кленовый сироп.

Приятного аппетита!

Запеченная медовая морковь – это не только вкусно, но и полезно. Морковь богата витамином А, который способствует здоровью кожи и глаз. К тому же блюдо готовится быстро и легко, а его универсальный вкус станет отличным дополнением к любому основному блюду.

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