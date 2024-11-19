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Запеченная медовая морковь: интересный рецепт вкусного блюда

Запеченная медовая морковь: интересный рецепт вкусного блюда

Запеченная медовая морковь / Фото: Credits

Запеченная медовая морковь – идеальный гарнир, ведь благодаря сочетанию сладкого меда, терпкого бальзамического уксуса и пикантного чеснока это блюдо полно вкуса и аромата.

На странице kalefornia_kravings поделились интересным рецептом. Эта морковь настолько вкусна, что станет вашим любимым гарниром на любой сезон.

Ингредиенты

Морковь
Бальзамический уксус
2–3 ст. л
Мед
1–2 ст. л
Чеснок
1–2 зубчика
Масло авокадо
2 ст. л
Тимьян
1 ч. л
Соль
Черный перец
Козьй сыр

Приготовление:

  1. Очистите морковь. Если вы используете большую, ее можно нарезать на полоски или половинки. Меньшую морковь можно оставить целиком, чтобы сохранить естественный вид.
  2. Смешайте в миске бальзамический уксус, мед, измельченный чеснок, масло, чабрец, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная заправка.
  3. Положите подготовленную морковь на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанным маслом. Полейте морковь подготовленным соусом и равномерно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной заправкой.
  4. Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте противень с морковью в духовку и запекайте 25–30 минут.
  5. Через 15 минут запекания перемешайте морковь, чтобы она равномерно карамелизовалась.
  6. Морковь готова, когда она становится мягкой внутри и будет слегка подрумяненной корочкой снаружи.
  7. Переложите готовую морковь на тарелку для подачи. По желанию добавьте сверху раскрошенный козьий творог. Его кремовая текстура будет идеально контрастировать со сладким и терпким вкусом моркови.

Советы:

  • Выбирайте ярко-оранжевую морковь без трещинок и черных пятен.
  • Если хотите посыпать морковь щепоткой корицы или мускатного ореха перед запеканием.
  • Нарезайте морковь одинакового размера, чтобы она пропекалась равномерно.
  • Если нет меда, то можно использовать кленовый сироп.

Приятного аппетита!

Запеченная медовая морковь – это не только вкусно, но и полезно. Морковь богата витамином А, который способствует здоровью кожи и глаз. К тому же блюдо готовится быстро и легко, а его универсальный вкус станет отличным дополнением к любому основному блюду.

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