Запеченная медовая морковь: интересный рецепт вкусного блюда

Запеченная медовая морковь – идеальный гарнир, ведь благодаря сочетанию сладкого меда, терпкого бальзамического уксуса и пикантного чеснока это блюдо полно вкуса и аромата.
На странице kalefornia_kravings поделились интересным рецептом. Эта морковь настолько вкусна, что станет вашим любимым гарниром на любой сезон.
Ингредиенты
- Морковь
- Бальзамический уксус
- 2–3 ст. л
- Мед
- 1–2 ст. л
- Чеснок
- 1–2 зубчика
- Масло авокадо
- 2 ст. л
- Тимьян
- 1 ч. л
- Соль
- Черный перец
- Козьй сыр
Приготовление:
- Очистите морковь. Если вы используете большую, ее можно нарезать на полоски или половинки. Меньшую морковь можно оставить целиком, чтобы сохранить естественный вид.
- Смешайте в миске бальзамический уксус, мед, измельченный чеснок, масло, чабрец, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная заправка.
- Положите подготовленную морковь на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанным маслом. Полейте морковь подготовленным соусом и равномерно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной заправкой.
- Разогрейте духовку до 200°C. Поставьте противень с морковью в духовку и запекайте 25–30 минут.
- Через 15 минут запекания перемешайте морковь, чтобы она равномерно карамелизовалась.
- Морковь готова, когда она становится мягкой внутри и будет слегка подрумяненной корочкой снаружи.
- Переложите готовую морковь на тарелку для подачи. По желанию добавьте сверху раскрошенный козьий творог. Его кремовая текстура будет идеально контрастировать со сладким и терпким вкусом моркови.
Советы:
- Выбирайте ярко-оранжевую морковь без трещинок и черных пятен.
- Если хотите посыпать морковь щепоткой корицы или мускатного ореха перед запеканием.
- Нарезайте морковь одинакового размера, чтобы она пропекалась равномерно.
- Если нет меда, то можно использовать кленовый сироп.
Приятного аппетита!
Запеченная медовая морковь – это не только вкусно, но и полезно. Морковь богата витамином А, который способствует здоровью кожи и глаз. К тому же блюдо готовится быстро и легко, а его универсальный вкус станет отличным дополнением к любому основному блюду.
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