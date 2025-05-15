Запеченная паста из пепперони: рецепт сочного блюда / © Credits

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Рецепт, которым поделились на кулинарной странице samura_cooking уже стал вирусным благодаря своей простоте и эффектному виду. Там показали, как приготовить это сытное блюдо, а также рассказали, как сделать его еще более полезным и разнообразным.

Сочетание сочного томатного соуса, сливочного сыра и пикантного пеперони — это не подводящая классика. Добавьте к этому легкость приготовления с лапшой быстрого приготовления и вы получите идеальное блюдо для насыщенного обыденного вечера. А главное — все можно приготовить в одной форме для запекания.

Ингредиенты Лапша быстрого приготовления 4 упаковки Сушеный орегано Базилик Чесночная приправа Паприка Соль Перец Томатный соус 500 мл Молоко 170 мл Плавленый сыр Тертый сыр (моцарелла, чедер или их смесь) Пеперони

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 190°C. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее слегка растительным маслом или выстелите пергаментом. Разложите лапшу в форму, не разламывайте ее. Добавьте приправы: посыпьте лапшу равномерно излюбленными специями, не забудьте о соли. Полейте томатным соусом: убедитесь, что вся лапша покрыта — это важно, чтобы она не осталась сухой. Влейте молоко и всыпьте сыр, слегка перемешайте вилкой или ложкой, чтобы жидкость равномерно распределилась. Посыпьте тертым сыром, это создаст аппетитную творожную корку. Выложите ломтики пепперони сверху — это завершающий штрих, который придаст аромату и хрустящей корочке. Запекайте 15–20 мин или пока сыр не станет золотистым и пышным. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью — например, петрушкой или базиликом.

Советы:

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Вместо лапши быстрого приготовления используйте предварительно отварные макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновую пасту.

Добавьте овощи: нарезанный болгарский перец, цуккини или кукурузу для еще большей питательности.

Вместо пепперони подойдет ветчина, индейка, курица или даже обжаренные грибы — вариант для вегетарианцев.

Остатки блюда прекрасно хранятся в холодильнике до 3 дней, а во время разогрева в микроволновке остаются такими же сочными.

Запеченная паста из пепперони — это не просто быстрый ужин, а настоящий гастрономический комфорт, не требующий сложных манипуляций. Даже если вы не считаете себя мастером кулинарии, этот рецепт вам обязательно удастся.