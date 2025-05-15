- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Запеченная паста из пепперони: рецепт сочного блюда
Когда времени мало, но хочется порадовать себя чем-нибудь вкусным, запеченная паста из пепперони станет настоящим спасением. Это блюдо готовится из доступных ингредиентов буквально за пол часа, но по вкусу — как из ресторана.
Рецепт, которым поделились на кулинарной странице samura_cooking уже стал вирусным благодаря своей простоте и эффектному виду. Там показали, как приготовить это сытное блюдо, а также рассказали, как сделать его еще более полезным и разнообразным.
Сочетание сочного томатного соуса, сливочного сыра и пикантного пеперони — это не подводящая классика. Добавьте к этому легкость приготовления с лапшой быстрого приготовления и вы получите идеальное блюдо для насыщенного обыденного вечера. А главное — все можно приготовить в одной форме для запекания.
Ингредиенты
- Лапша быстрого приготовления
- 4 упаковки
- Сушеный орегано
-
- Базилик
-
- Чесночная приправа
-
- Паприка
-
- Соль
-
- Перец
-
- Томатный соус
- 500 мл
- Молоко
- 170 мл
- Плавленый сыр
-
- Тертый сыр (моцарелла, чедер или их смесь)
-
- Пеперони
-
Приготовление
Разогрейте духовой шкаф до 190°C.
Подготовьте форму для запекания, смажьте ее слегка растительным маслом или выстелите пергаментом.
Разложите лапшу в форму, не разламывайте ее.
Добавьте приправы: посыпьте лапшу равномерно излюбленными специями, не забудьте о соли.
Полейте томатным соусом: убедитесь, что вся лапша покрыта — это важно, чтобы она не осталась сухой.
Влейте молоко и всыпьте сыр, слегка перемешайте вилкой или ложкой, чтобы жидкость равномерно распределилась.
Посыпьте тертым сыром, это создаст аппетитную творожную корку.
Выложите ломтики пепперони сверху — это завершающий штрих, который придаст аромату и хрустящей корочке.
Запекайте 15–20 мин или пока сыр не станет золотистым и пышным.
Подавайте горячей, украсив свежей зеленью — например, петрушкой или базиликом.
Советы:
Вместо лапши быстрого приготовления используйте предварительно отварные макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновую пасту.
Добавьте овощи: нарезанный болгарский перец, цуккини или кукурузу для еще большей питательности.
Вместо пепперони подойдет ветчина, индейка, курица или даже обжаренные грибы — вариант для вегетарианцев.
Остатки блюда прекрасно хранятся в холодильнике до 3 дней, а во время разогрева в микроволновке остаются такими же сочными.
Запеченная паста из пепперони — это не просто быстрый ужин, а настоящий гастрономический комфорт, не требующий сложных манипуляций. Даже если вы не считаете себя мастером кулинарии, этот рецепт вам обязательно удастся.