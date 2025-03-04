Запеченная паста с грибами и помидорами: рецепт на скорую руку

Если вы ищете быстрое, ароматное и питательное блюдо, не требующее длительного стояния у плиты, запеченная паста с грибами и помидорами станет вашим идеальным выбором.
На странице samura_cooking рассказали, что это блюдо отлично подходит как для семейного ужина, так и для особого приема гостей. Простой набор ингредиентов, минимум усилий – и на вашем столе аппетитное блюдо с насыщенным вкусом и нежной текстурой. А главное – готовится она почти сама.
Ингредиенты
- Спагетти
- 300 г
- Оливковое масло
- 3-4 ст. л
- Томатная паста
- 3 ст. л
- Свежие шампиньоны
- 150 г
- Помидоры черри
- 10-12 шт.
- Чеснок
- 3-4 зубчика
- Свежие листья базилика
- Соль
- Вода
- 1-2 стакана
- Тертый сыр
- 100 г
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180°C. Это оптимальная температура для равномерного запекания пасты, это позволит ей пропитаться ароматами овощей и специй.
- Возьмите глубокую жаропрочную форму для запекания и выложите в нее спагетти. Чтобы они не слипались, их следует предварительно слегка сбрызнуть оливковым маслом.
- Равномерно распределите томатную пасту поверх макарон. Она придаст блюду насыщенный, глубокий вкус.
- Выложите нарезанные шампиньоны и помидоры черри.
- Сбрызните овощи дополнительной порцией оливкового масла, чтобы они оставались сочными и имели нежную консистенцию после запекания.
- Добавьте зубчики чеснока, свежий базилик и немного соли. Именно эти ингредиенты наполнят блюдо особым средиземноморским шармом.
- Влейте 1-2 стакана воды, чтобы жидкость немного покрыла макароны. Это обеспечит равномерное приготовление, а паста сохранит идеальную текстуру.
- Отправьте форму в духовку на 25-30 минут. За это время макароны впитают в себя соус, станут мягкими, а овощи приобретут идеальную сочность.
- Когда паста будет готова, извлеките ее из духовки и обильно посыпьте тертым сыром. Благодаря горячей температуре он быстро расплавится и образует аппетитную сырную корку.
- Подавать блюдо следует горячим, дополнив его свежими листиками базилика или легким салатом.
Советы:
- Если хотите придать блюду еще больше вкуса, можно добавить в пасту сушеный орегано, перец чили или горсть черных оливок.
- Если любите кремовую текстуру, добавьте 2-3 ложки сливок перед запеканием.
Запеченная паста с грибами и помидорами — настоящая находка для тех, кто ценит скорость, простоту и невероятный вкус. Попытайтесь приготовить это блюдо и оно непременно станет вашим фаворитом в ежедневном меню.
Мы также писали о том, как приготовить пасту ризоны с грибами и шпинатом.
Читайте также:
- Тыквенная паста: рецепт интересного блюда
- Паста с колбасками и баклажанами: рецепт итальянского блюда
- Паста с сосисками на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда