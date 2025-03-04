Запеченная паста с грибами и помидорами: рецепт на скорую руку

Если вы ищете быстрое, ароматное и питательное блюдо, не требующее длительного стояния у плиты, запеченная паста с грибами и помидорами станет вашим идеальным выбором.

На странице samura_cooking рассказали, что это блюдо отлично подходит как для семейного ужина, так и для особого приема гостей. Простой набор ингредиентов, минимум усилий – и на вашем столе аппетитное блюдо с насыщенным вкусом и нежной текстурой. А главное – готовится она почти сама.

Ингредиенты Спагетти 300 г Оливковое масло 3-4 ст. л Томатная паста 3 ст. л Свежие шампиньоны 150 г Помидоры черри 10-12 шт. Чеснок 3-4 зубчика Свежие листья базилика Соль Вода 1-2 стакана Тертый сыр 100 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Это оптимальная температура для равномерного запекания пасты, это позволит ей пропитаться ароматами овощей и специй. Возьмите глубокую жаропрочную форму для запекания и выложите в нее спагетти. Чтобы они не слипались, их следует предварительно слегка сбрызнуть оливковым маслом. Равномерно распределите томатную пасту поверх макарон. Она придаст блюду насыщенный, глубокий вкус. Выложите нарезанные шампиньоны и помидоры черри. Сбрызните овощи дополнительной порцией оливкового масла, чтобы они оставались сочными и имели нежную консистенцию после запекания. Добавьте зубчики чеснока, свежий базилик и немного соли. Именно эти ингредиенты наполнят блюдо особым средиземноморским шармом. Влейте 1-2 стакана воды, чтобы жидкость немного покрыла макароны. Это обеспечит равномерное приготовление, а паста сохранит идеальную текстуру. Отправьте форму в духовку на 25-30 минут. За это время макароны впитают в себя соус, станут мягкими, а овощи приобретут идеальную сочность. Когда паста будет готова, извлеките ее из духовки и обильно посыпьте тертым сыром. Благодаря горячей температуре он быстро расплавится и образует аппетитную сырную корку. Подавать блюдо следует горячим, дополнив его свежими листиками базилика или легким салатом.

Советы:

Если хотите придать блюду еще больше вкуса, можно добавить в пасту сушеный орегано, перец чили или горсть черных оливок.

Если любите кремовую текстуру, добавьте 2-3 ложки сливок перед запеканием.

Запеченная паста с грибами и помидорами — настоящая находка для тех, кто ценит скорость, простоту и невероятный вкус. Попытайтесь приготовить это блюдо и оно непременно станет вашим фаворитом в ежедневном меню.

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