Запеченная рыба с овощами: рецепт здорового и вкусного блюда

В одной форме можно запекать рыбу с картофелем, и в итоге получается сбалансированное и полноценное блюдо с гарниром.

Овощи в процессе запекания пропитываются рыбным соком и становятся вкусными и ароматными, а рыба сохраняет полезные вещества.

Ингредиенты

рыбное филе – 400 г

картофель – 500 г

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

сметана – 1 ст.

яйца – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

соль

перец черный молотый

растительное масло

Приготовление

Филе рыбы вымойте, слегка обсушите и нарежьте порционными кусочками, картофель и морковь - тонкими кружками, а лук - полукольцами. Сыр натрите на крупной терке.

В миску выложите сметану, вбейте яйцо, половину тертого сыра, добавьте соль, перец по вкусу. Перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите слоями картофель, морковь, лук, рыбное филе, посолите, поперчите. Залейте заливкой и посыпьте верх блюда остальным сыром.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут до золотистой корочки.

Советы

Рыбу берите любую, но без косточек.

Сметану используйте любой жирности.

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