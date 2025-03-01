Запеченная скумбрия: простой рецепт

Простой рецепт красивого блюда – запечённая скумбрия в виде елочки. Такая нарядная рыбка станет украшением праздничного стола.

Скумбрия запекается в маринаде, в состав которого входит соевый соус, сок лимона, мед, оливковое масло, специи и получается ароматной и сочной.

Ингредиенты скумбрия 2 шт. соевый соус 80 мл сок лимона 3 ст. л. мед 1,5 ч. л. оливковое масло 2 ст. л. кориандр молотый 0,5 ч. л. перец черный молотый соль

Для маринада в миске смешайте соевый соус, сок лимона, мед, оливковое масло и перемешайте. Скумбрию помойте, удалите голову, хвост, плавники, внутренности, хребет и аккуратно раскройте тушку как книжку, еще раз промойте и обсушите бумажным полотенцем. Рыбу переверните шкуркой к верху, с помощью кухонных ножниц, с двух сторон сделайте одинаковые надрезы на расстоянии 2-3 сантиметра, не дорезая до хребта, и выверните надрезанные части мясом вверх. Посолите, посыпьте кориандром, черным молотым перцем и смажьте маринадом. Оставьте на 15-20 минут, затем выложите рыбу на противень застеленный пергаментом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

Советы:

Вместо меда можно добавить сахар.

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