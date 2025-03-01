Запеченная скумбрия: простой рецепт

Простой рецепт красивого блюда – запечённая скумбрия в виде елочки. Такая нарядная рыбка станет украшением праздничного стола.
Скумбрия запекается в маринаде, в состав которого входит соевый соус, сок лимона, мед, оливковое масло, специи и получается ароматной и сочной.
Ингредиенты
- скумбрия
- 2 шт.
- соевый соус
- 80 мл
- сок лимона
- 3 ст. л.
- мед
- 1,5 ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- кориандр молотый
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Для маринада в миске смешайте соевый соус, сок лимона, мед, оливковое масло и перемешайте.
- Скумбрию помойте, удалите голову, хвост, плавники, внутренности, хребет и аккуратно раскройте тушку как книжку, еще раз промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Рыбу переверните шкуркой к верху, с помощью кухонных ножниц, с двух сторон сделайте одинаковые надрезы на расстоянии 2-3 сантиметра, не дорезая до хребта, и выверните надрезанные части мясом вверх.
- Посолите, посыпьте кориандром, черным молотым перцем и смажьте маринадом. Оставьте на 15-20 минут, затем выложите рыбу на противень застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.
Советы:
Вместо меда можно добавить сахар.
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