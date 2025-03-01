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Запеченная скумбрия: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
166 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
1 мин
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Запеченная скумбрия: простой рецепт

Запеченная скумбрия / Фото: Getty Images

Простой рецепт красивого блюда – запечённая скумбрия в виде елочки. Такая нарядная рыбка станет украшением праздничного стола.

Скумбрия запекается в маринаде, в состав которого входит соевый соус, сок лимона, мед, оливковое масло, специи и получается ароматной и сочной.

Ингредиенты

скумбрия
2 шт.
соевый соус
80 мл
сок лимона
3 ст. л.
мед
1,5 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
кориандр молотый
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Для маринада в миске смешайте соевый соус, сок лимона, мед, оливковое масло и перемешайте.
  2. Скумбрию помойте, удалите голову, хвост, плавники, внутренности, хребет и аккуратно раскройте тушку как книжку, еще раз промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  3. Рыбу переверните шкуркой к верху, с помощью кухонных ножниц, с двух сторон сделайте одинаковые надрезы на расстоянии 2-3 сантиметра, не дорезая до хребта, и выверните надрезанные части мясом вверх. 
  4. Посолите, посыпьте кориандром, черным молотым перцем и смажьте маринадом. Оставьте на 15-20 минут, затем выложите рыбу на противень застеленный пергаментом.  
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

Советы:

Вместо меда можно добавить сахар.

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