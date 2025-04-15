Запеченная скумбрия: рецепт нежной и сочной рыбы

Запеченная скумбрия / © Credits

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В кулинарном мире скумбрия часто недооценена, хотя эта рыба – настоящее сокровище на тарелке. Скумбрия не только богата Омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, йодом и селеном, но и имеет сочное мясо с нежным, но выразительным вкусом. И когда скумбрия попадает в духовку с ароматным маринадом, от нее невозможно оторваться. На странице receptoria1 рассказали о рецепте, который превращает привычный ужин в гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты

Скумбрия 4 шт.

Лимон 1 шт.

Соевый соус 3 ст. л

Соус терияки 3 ст. л

Копченая паприка ½ ч. л

Гранулированный чеснок ½ ч. л

Соль

Черный молотый перец

Растительное масло

Свежая зелень

Приготовление

Если скумбрия заморожена – размораживайте ее частично. Полузамерзшая рыба легче чистится и лучше нарезается. Отрежьте голову, уберите внутренности, тщательно промойте. Нарежьте тушку порционными кусками в ширину примерно 3-4 см. Сложите рыбные кусочки в большую миску. Добавьте соль, перец, копченый паприку, гранулированный чеснок, соевый соус, терияки и сок половины лимона. Хорошо размешайте, чтобы каждый кусок был равномерно покрыт маринадом. Накройте миску и оставьте мариноваться. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выложите рыбу в форму для запекания (можно немного смазать ее растительным маслом или застелить пергаментом). Накройте фольгой. Выпекайте 20 мин под фольгой, затем снимите ее и допекайте еще 25 мин до появления румяной корочки. Перед подачей полейте скумбрию свежим лимонным соком – он подчеркнет вкус и придаст приятную кислинку. Посыпьте зеленью по желанию.

Подача

В скумбрию подайте запеченные овощи, картофельное пюре или легкий салат из руккола и томатов.

Украсьте блюдо дольками лимона и свежим укропом или петрушкой.

А если хотите удивить гостей – приготовьте соус на основе греческого йогурта, лимонного сока и чеснока для подачи.

Скумбрия – это не просто ужин. Это праздник для всех, кто ценит гармонию между здоровьем и удовольствием. Попробуйте этот рецепт и, возможно, вы больше никогда не взглянете на рыбу так, как раньше.