Запеченная скумбрия с помидорами и луком

Если вы хотите приготовить вкусную и полезную рыбку, не тратя много времени, то этот рецепт для вас.
Скумбрия запекается в духовке вместе с помидорами, луком, соком лимона и приправами, что придает ей неповторимый вкус и аромат.
Ингредиенты
- скумбрия свежемороженная
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- лимон
- 0,5 шт.
- перец черный молотый
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- соль
- растительное масло
- Скумбрию разморозьте при комнатной температуре. Рыбу выпотрошите, удалите плавники и голову. Вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на крупные кусочки.
- Лук репчатый очистите, помойте и нарежьте кольцами.
- Помидоры нарежьте кружками.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите кусочки скумбрии, а между ними чередуя, выложите кружки помидор и кольца лука. Сверху полейте соком лимона, посыпьте паприкой, перцем черным молотым и солью.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
- При подаче украсьте блюдо лимоном и зеленью.
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