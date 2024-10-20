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Запеченная скумбрия с помидорами и луком

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
142 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
148
Время на прочтение
1 мин
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Запеченная скумбрия с помидорами и луком

Запеченная скумбрия с помидорами и луком / Фото: Credits

Если вы хотите приготовить вкусную и полезную рыбку, не тратя много времени, то этот рецепт для вас. 

Скумбрия запекается в духовке вместе с помидорами, луком, соком лимона и приправами, что придает ей неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты

скумбрия свежемороженная
1 шт.
помидоры
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
лимон
0,5 шт.
перец черный молотый
паприка сладкая
1 ч. л.
соль
растительное масло
  1. Скумбрию разморозьте при комнатной температуре. Рыбу выпотрошите, удалите плавники и голову. Вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на крупные кусочки.
  2. Лук репчатый очистите, помойте и нарежьте кольцами.
  3. Помидоры нарежьте кружками.
  4. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите кусочки скумбрии, а между ними чередуя, выложите кружки помидор и кольца лука. Сверху полейте соком лимона, посыпьте паприкой, перцем черным молотым и солью. 
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

  • При подаче украсьте блюдо лимоном и зеленью.

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