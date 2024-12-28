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Запеченная сочная утка: интересный рецепт к празднику

Запеченная сочная утка: интересный рецепт к празднику

Запеченная сочная утка / Фото: Credits

Сочная утка, запеченная в духовке, станет настоящим украшением праздничного стола.

На странице lady.stegantseva поделились рецептом, который гарантированно сделает вашу утку идеальной. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты

Утка
2 кг
Цедра апельсина
2 шт.
Апельсиновый сок
2 шт.
Чеснок
5-7 зубчиков
Паприка копченая
Мед
100 г
Яблоки
Чернослив

Приготовление

  1. Подготовьте утку, очистив ее от остатков перьев и промыв водой.
  2. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получить однородную ароматную смесь.
  3. Обмажьте маринадом всю поверхность утки, включая внутреннюю часть.
  4. Поместите утку в глубокий сосуд, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа. Периодически переворачивайте утку, чтобы маринад равномерно впитывался.
  5. Заверните утку в пергамент и фольгу, чтобы она оставалась сочной.
  6. Запекайте в духовке 70 минут при 180°C. Это поможет ей приобрести золотистую корочку.
  7. Смешайте остатки маринада с дополнительной порцией меда. Обмажьте утку этой смесью и запекайте еще 50 минут при 160°C.

Советы:

  • Для более яркого вкуса в маринад можно добавить немного имбиря или корицы.
  • Используйте кулинарный термометр: идеальная температура внутри готовой утки – 75°C.
  • Не забывайте периодически поливать утку соком, выделяемым во время запекания.
  • Время приготовления может изменяться в зависимости от характеристик духовки.

Утка получается невероятно ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Яблоки и чернослив добавляют сладковато-фруктовые ноты и гармонично дополняют вкус мяса. Подавайте утку целиком на большой тарелке, украсив кусочками свежих апельсинов или зеленью.

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