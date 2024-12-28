Запеченная сочная утка: интересный рецепт к празднику

На странице lady.stegantseva поделились рецептом, который гарантированно сделает вашу утку идеальной. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат превосходит все ожидания.

Ингредиенты Утка 2 кг Цедра апельсина 2 шт. Апельсиновый сок 2 шт. Чеснок 5-7 зубчиков Паприка копченая Мед 100 г Яблоки Чернослив

Приготовление

Подготовьте утку, очистив ее от остатков перьев и промыв водой. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получить однородную ароматную смесь. Обмажьте маринадом всю поверхность утки, включая внутреннюю часть. Поместите утку в глубокий сосуд, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа. Периодически переворачивайте утку, чтобы маринад равномерно впитывался. Заверните утку в пергамент и фольгу, чтобы она оставалась сочной. Запекайте в духовке 70 минут при 180°C. Это поможет ей приобрести золотистую корочку. Смешайте остатки маринада с дополнительной порцией меда. Обмажьте утку этой смесью и запекайте еще 50 минут при 160°C.

Советы:

Для более яркого вкуса в маринад можно добавить немного имбиря или корицы.

Используйте кулинарный термометр: идеальная температура внутри готовой утки – 75°C.

Не забывайте периодически поливать утку соком, выделяемым во время запекания.

Время приготовления может изменяться в зависимости от характеристик духовки.

Утка получается невероятно ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Яблоки и чернослив добавляют сладковато-фруктовые ноты и гармонично дополняют вкус мяса. Подавайте утку целиком на большой тарелке, украсив кусочками свежих апельсинов или зеленью.

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