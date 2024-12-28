Запеченная сочная утка: интересный рецепт к празднику

Сочная утка, запеченная в духовке, станет настоящим украшением праздничного стола.
На странице lady.stegantseva поделились рецептом, который гарантированно сделает вашу утку идеальной. Этот рецепт прост в приготовлении, но результат превосходит все ожидания.
Ингредиенты
- Утка
- 2 кг
- Цедра апельсина
- 2 шт.
- Апельсиновый сок
- 2 шт.
- Чеснок
- 5-7 зубчиков
- Паприка копченая
- Мед
- 100 г
- Яблоки
- Чернослив
Приготовление
- Подготовьте утку, очистив ее от остатков перьев и промыв водой.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получить однородную ароматную смесь.
- Обмажьте маринадом всю поверхность утки, включая внутреннюю часть.
- Поместите утку в глубокий сосуд, накройте крышкой или пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа. Периодически переворачивайте утку, чтобы маринад равномерно впитывался.
- Заверните утку в пергамент и фольгу, чтобы она оставалась сочной.
- Запекайте в духовке 70 минут при 180°C. Это поможет ей приобрести золотистую корочку.
- Смешайте остатки маринада с дополнительной порцией меда. Обмажьте утку этой смесью и запекайте еще 50 минут при 160°C.
Советы:
- Для более яркого вкуса в маринад можно добавить немного имбиря или корицы.
- Используйте кулинарный термометр: идеальная температура внутри готовой утки – 75°C.
- Не забывайте периодически поливать утку соком, выделяемым во время запекания.
- Время приготовления может изменяться в зависимости от характеристик духовки.
Утка получается невероятно ароматной, с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Яблоки и чернослив добавляют сладковато-фруктовые ноты и гармонично дополняют вкус мяса. Подавайте утку целиком на большой тарелке, украсив кусочками свежих апельсинов или зеленью.
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