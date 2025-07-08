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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: интересный рецепт

Это не просто блюдо — это взрыв текстур и вкусов: нежная, золотистая капуста, пряное чесночное масло, свежесть зеленого соуса, хрустящие орешки и сочные зерна граната.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Запеченная цветная капуста с чесночным маслом

Запеченная цветная капуста с чесночным маслом / © Associated Press

Кто сказал, что цветная капуста — это только гарнир или диетическое блюдо, благодаря фудблогеру Alfie Steiner, мы открыли для себя настоящую кулинарную жемчужину — целую запеченную цветную капусту с ароматным маслом и зеленым соусом на основе тахини, который идеально подходит к салатам и свежеиспеченному лавашу. Блюдо выглядит так, будто его только что принесли из модного ресторанчика Тель-Авива — но вы можете приготовить его дома без лишних усилий.

Ингредиенты

Основное

  • Большая головка цветной капусты 1 шт.

  • Сливочное масло 100 г

  • Копченая паприка 1 ч. л

  • Сушеный орегано 1 ч. л

  • Молотый тмин 1 ч. л

  • Чесночная приправа 1 ч. л

  • Куркума 1 ч. л

  • Соль

  • Перец

Для зеленого соуса

  • Листья капусты (оставленные с головки)

  • Свежая зелень (петрушка, кинза или укроп) 15 г

  • Пищевые дрожжи (опционально, добавляют сырный привкус) 2 ст. л

  • Поджаренные орешки 2 ст. л

  • Лимон 1 шт.

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Тахини (кунжутная паста) 2 ст. л

  • Густой йогурт 4 ст. л

Для подачи

  • Зерна граната

  • Поджаренные кедровые орехи

  • Свежая мята

  • Лаваш или пита, зеленый салат

Приготовление

  1. Отделите листья (не выбрасывайте — понадобится для соуса) и немного срежьте стебель, чтобы капуста устойчиво стояла.

  2. Опустите в подсоленный кипяток и проварите 3-5 мин.

  3. Затем дайте хорошо стечь — оставьте ее на решетке или полотенце на 10-15 мин, чтобы влага испарилась.

  4. Растопите масло в сотейнике, доведите до состояния легкой карамелизации (пенится, приобретает золотистый цвет), добавьте все специи и щепотку перца. Перемешайте и получите очень ароматную заправку.

  5. Тщательно смажьте капусту пряным маслом — не только сверху, но и снизу. Положите ее на противень, застеленный пергаментом и запекайте в предварительно разогретой духовке до 200°C 20 мин — первое запекание, затем снова смажьте маслом и запекайте еще 20-30 мин, до появления румяной корочки и мягкости внутри.

  6. Пока капуста запекается, бланшируйте ее листья в той же воде, что и саму капусту.

  7. Смешайте их в блендере с зеленью, пищевыми дрожжами (если используете), лимонным соком, тахини, йогуртом, оливковым маслом и орешками.

  8. Добавьте немного воды для желаемой консистенции, посолите, поперчите, соус должен быть свежим, кремовым и слегка кисловатым.

  9. На широкую тарелку выложите слой зеленого соуса, сверху — запеченную капусту. Щедро полейте остатками ароматного масла, посыпьте зернами граната, поджаренными орешками и свежей мятой.

  10. Подавайте с лавашем или питой, легким зеленым салатом и готовьтесь к комплиментам.

Это блюдо — идеальный вариант для ужина с подругами, романтического вечера или семейного уикенда. У него эффектный вид, готовится не сложно, а еще очень легко адаптируется: замените орешки, добавьте специи на свой вкус и каждый раз будет смаковать по-новому.

Приятного аппетита!

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