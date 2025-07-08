Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: интересный рецепт

Запеченная цветная капуста с чесночным маслом / © Associated Press

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Кто сказал, что цветная капуста — это только гарнир или диетическое блюдо, благодаря фудблогеру Alfie Steiner, мы открыли для себя настоящую кулинарную жемчужину — целую запеченную цветную капусту с ароматным маслом и зеленым соусом на основе тахини, который идеально подходит к салатам и свежеиспеченному лавашу. Блюдо выглядит так, будто его только что принесли из модного ресторанчика Тель-Авива — но вы можете приготовить его дома без лишних усилий.

Ингредиенты

Основное

Большая головка цветной капусты 1 шт.

Сливочное масло 100 г

Копченая паприка 1 ч. л

Сушеный орегано 1 ч. л

Молотый тмин 1 ч. л

Чесночная приправа 1 ч. л

Куркума 1 ч. л

Соль

Перец

Для зеленого соуса

Листья капусты (оставленные с головки)

Свежая зелень (петрушка, кинза или укроп) 15 г

Пищевые дрожжи (опционально, добавляют сырный привкус) 2 ст. л

Поджаренные орешки 2 ст. л

Лимон 1 шт.

Оливковое масло 2 ст. л

Тахини (кунжутная паста) 2 ст. л

Густой йогурт 4 ст. л

Для подачи

Зерна граната

Поджаренные кедровые орехи

Свежая мята

Лаваш или пита, зеленый салат

Приготовление

Отделите листья (не выбрасывайте — понадобится для соуса) и немного срежьте стебель, чтобы капуста устойчиво стояла. Опустите в подсоленный кипяток и проварите 3-5 мин. Затем дайте хорошо стечь — оставьте ее на решетке или полотенце на 10-15 мин, чтобы влага испарилась. Растопите масло в сотейнике, доведите до состояния легкой карамелизации (пенится, приобретает золотистый цвет), добавьте все специи и щепотку перца. Перемешайте и получите очень ароматную заправку. Тщательно смажьте капусту пряным маслом — не только сверху, но и снизу. Положите ее на противень, застеленный пергаментом и запекайте в предварительно разогретой духовке до 200°C 20 мин — первое запекание, затем снова смажьте маслом и запекайте еще 20-30 мин, до появления румяной корочки и мягкости внутри. Пока капуста запекается, бланшируйте ее листья в той же воде, что и саму капусту. Смешайте их в блендере с зеленью, пищевыми дрожжами (если используете), лимонным соком, тахини, йогуртом, оливковым маслом и орешками. Добавьте немного воды для желаемой консистенции, посолите, поперчите, соус должен быть свежим, кремовым и слегка кисловатым. На широкую тарелку выложите слой зеленого соуса, сверху — запеченную капусту. Щедро полейте остатками ароматного масла, посыпьте зернами граната, поджаренными орешками и свежей мятой. Подавайте с лавашем или питой, легким зеленым салатом и готовьтесь к комплиментам.

Это блюдо — идеальный вариант для ужина с подругами, романтического вечера или семейного уикенда. У него эффектный вид, готовится не сложно, а еще очень легко адаптируется: замените орешки, добавьте специи на свой вкус и каждый раз будет смаковать по-новому.

Приятного аппетита!

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