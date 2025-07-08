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Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: интересный рецепт
Это не просто блюдо — это взрыв текстур и вкусов: нежная, золотистая капуста, пряное чесночное масло, свежесть зеленого соуса, хрустящие орешки и сочные зерна граната.
Кто сказал, что цветная капуста — это только гарнир или диетическое блюдо, благодаря фудблогеру Alfie Steiner, мы открыли для себя настоящую кулинарную жемчужину — целую запеченную цветную капусту с ароматным маслом и зеленым соусом на основе тахини, который идеально подходит к салатам и свежеиспеченному лавашу. Блюдо выглядит так, будто его только что принесли из модного ресторанчика Тель-Авива — но вы можете приготовить его дома без лишних усилий.
Ингредиенты
Основное
Большая головка цветной капусты 1 шт.
Сливочное масло 100 г
Копченая паприка 1 ч. л
Сушеный орегано 1 ч. л
Молотый тмин 1 ч. л
Чесночная приправа 1 ч. л
Куркума 1 ч. л
Соль
Перец
Для зеленого соуса
Листья капусты (оставленные с головки)
Свежая зелень (петрушка, кинза или укроп) 15 г
Пищевые дрожжи (опционально, добавляют сырный привкус) 2 ст. л
Поджаренные орешки 2 ст. л
Лимон 1 шт.
Оливковое масло 2 ст. л
Тахини (кунжутная паста) 2 ст. л
Густой йогурт 4 ст. л
Для подачи
Зерна граната
Поджаренные кедровые орехи
Свежая мята
Лаваш или пита, зеленый салат
Приготовление
Отделите листья (не выбрасывайте — понадобится для соуса) и немного срежьте стебель, чтобы капуста устойчиво стояла.
Опустите в подсоленный кипяток и проварите 3-5 мин.
Затем дайте хорошо стечь — оставьте ее на решетке или полотенце на 10-15 мин, чтобы влага испарилась.
Растопите масло в сотейнике, доведите до состояния легкой карамелизации (пенится, приобретает золотистый цвет), добавьте все специи и щепотку перца. Перемешайте и получите очень ароматную заправку.
Тщательно смажьте капусту пряным маслом — не только сверху, но и снизу. Положите ее на противень, застеленный пергаментом и запекайте в предварительно разогретой духовке до 200°C 20 мин — первое запекание, затем снова смажьте маслом и запекайте еще 20-30 мин, до появления румяной корочки и мягкости внутри.
Пока капуста запекается, бланшируйте ее листья в той же воде, что и саму капусту.
Смешайте их в блендере с зеленью, пищевыми дрожжами (если используете), лимонным соком, тахини, йогуртом, оливковым маслом и орешками.
Добавьте немного воды для желаемой консистенции, посолите, поперчите, соус должен быть свежим, кремовым и слегка кисловатым.
На широкую тарелку выложите слой зеленого соуса, сверху — запеченную капусту. Щедро полейте остатками ароматного масла, посыпьте зернами граната, поджаренными орешками и свежей мятой.
Подавайте с лавашем или питой, легким зеленым салатом и готовьтесь к комплиментам.
Это блюдо — идеальный вариант для ужина с подругами, романтического вечера или семейного уикенда. У него эффектный вид, готовится не сложно, а еще очень легко адаптируется: замените орешки, добавьте специи на свой вкус и каждый раз будет смаковать по-новому.
Приятного аппетита!