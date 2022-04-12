Запеченная творожная пасха: простой рецепт

Творожное тесто запекается долго, но все равно такая пасха готовится значительно быстрее, чем из дрожжевого теста.
Если не хотите возиться с длинным приготовлением традиционной пасхи из сдобного теста, попробуйте этот рецепт творожной пасхи. Вам не нужно будет ожидать подъема теста, ведь здесь простые не только составляющие, но и сам способ приготовления.
Ингредиенты:
- творог — 200 г
- яйца — 8 шт.
- сахар — 100 г
- миндаль — 25 г
- топленое масло — 25 мл
- ванилин
Приготовление:
1. Творог перебейте блендером. Можно еще дополнительно перетереть через сито
2. Яйца взбейте миксером и, продолжая взбивать, соединяйте с творогом.
3. Порубите миндаль ножом и перемешайте с сахаром, топленым маслом и ванилином.
4. Смешайте миндаль и творожную массу.
5. Выложите все в форму и запекайте в разогретой до 150-180 градусов духовке 40-50 минут.
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