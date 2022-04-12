Запеченная творожная пасха: простой рецепт

Творожное тесто запекается долго, но все равно такая пасха готовится значительно быстрее, чем из дрожжевого теста.

Если не хотите возиться с длинным приготовлением традиционной пасхи из сдобного теста, попробуйте этот рецепт творожной пасхи. Вам не нужно будет ожидать подъема теста, ведь здесь простые не только составляющие, но и сам способ приготовления.

Ингредиенты:

творог — 200 г

яйца — 8 шт.

сахар — 100 г

миндаль — 25 г

топленое масло — 25 мл

ванилин

Приготовление:

1. Творог перебейте блендером. Можно еще дополнительно перетереть через сито

2. Яйца взбейте миксером и, продолжая взбивать, соединяйте с творогом.

3. Порубите миндаль ножом и перемешайте с сахаром, топленым маслом и ванилином.

4. Смешайте миндаль и творожную массу.

5. Выложите все в форму и запекайте в разогретой до 150-180 градусов духовке 40-50 минут.

Больше рецептов пасхальной выпечки ищите в разделе "Кухня".