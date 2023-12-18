Запеченная утка с апельсином: рецепт для праздничного стола

Приготовьте аппетитную утку с апельсином для новогоднего стола, которая будет несомненно фаворитом любого праздничного стола. Для маринада утки будем использовать апельсин и мед. Готовится совсем не сложно, сначала утка маринуется в сладко-кислом маринаде в течение нескольких часов, затем запекается в духовке, подрумянивается, поэтому и в процессе получаем нежную, ароматную утку с золотистой медовой корочкой.
Ингредиенты
- утка
- апельсин
- 1 шт.
- соевый соус
- 100 мл.
- минеральная газированная вода
- 2 л.
- смесь перцев
- 1 ч. л.
- соль по вкусу
- соевый соус
- 50 г
- мед
- 1 ст. л.
- Утку хорошо промойте под проточной водой снаружи и внутри. Обсушите. Выложите утку брюшком вверх в емкость.
- Апельсин разрежьте на две части. Выдавите руками сок на утку, апельсин выложите к утке, посыпьте солью, перцем и полейте соусом.
- Залейте газированной водой, закройте крышкой и отправьте в холодильник мариноваться на ночь.
- Достаньте утку из маринада, начините двумя половинками этого апельсина, который был в маринаде.
- Заколите брюшко зубочистками.
- Для глазури соедините соус и мед, а затем перемешайте.
- Заверните утку в пергаментную бумагу для выпечки, затем плотно в фольгу.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 2-2,5 часа. Затем раскройте утку смажьте глазурью и запекайте еще 10-15 минут до золотистой корочки.
Советы:
- На гарнир можно приготовить рис, картофель или овощной салат.
- Сок из апельсина сильно не выдавливайте.
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