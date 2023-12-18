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Запеченная утка с апельсином: рецепт для праздничного стола

Время готовки
2 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
2 мин
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Запеченная утка с апельсином: рецепт для праздничного стола

Запеченная утка с апельсином / Фото: Credits

Приготовьте аппетитную утку с апельсином для новогоднего стола, которая будет несомненно фаворитом любого праздничного стола. Для маринада утки будем использовать апельсин и мед. Готовится совсем не сложно, сначала утка маринуется в сладко-кислом маринаде в течение нескольких часов, затем запекается в духовке, подрумянивается, поэтому и в процессе получаем нежную, ароматную утку с золотистой медовой корочкой.

Ингредиенты

утка
апельсин
1 шт.
соевый соус
100 мл.
минеральная газированная вода
2 л.
смесь перцев
1 ч. л.
соль по вкусу
соевый соус
50 г
мед
1 ст. л.
  1. Утку хорошо промойте под проточной водой снаружи и внутри. Обсушите. Выложите утку брюшком вверх в емкость.
  2. Апельсин разрежьте на две части. Выдавите руками сок на утку, апельсин выложите к утке, посыпьте солью, перцем и полейте соусом.
  3. Залейте газированной водой, закройте крышкой и отправьте в холодильник  мариноваться на ночь.
  4. Достаньте утку из маринада, начините двумя половинками этого апельсина, который был в маринаде.
  5. Заколите брюшко зубочистками.
  6. Для глазури соедините соус и мед, а затем перемешайте.
  7. Заверните утку в пергаментную бумагу для выпечки, затем плотно в фольгу.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 2-2,5 часа. Затем раскройте утку смажьте глазурью и запекайте еще 10-15 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • На гарнир можно приготовить рис, картофель или овощной салат.
  • Сок из апельсина сильно не выдавливайте.

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Дата публикации
Просмотры
286
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