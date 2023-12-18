Запеченная утка с апельсином: рецепт для праздничного стола

Приготовьте аппетитную утку с апельсином для новогоднего стола, которая будет несомненно фаворитом любого праздничного стола. Для маринада утки будем использовать апельсин и мед. Готовится совсем не сложно, сначала утка маринуется в сладко-кислом маринаде в течение нескольких часов, затем запекается в духовке, подрумянивается, поэтому и в процессе получаем нежную, ароматную утку с золотистой медовой корочкой.