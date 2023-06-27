Запеченная в меду острая молодая морковь: рецепт оригинальной закуски

Такой простой ингредиент, как морковь, может иметь сложный вкус.
Для приготовления этого блюда вам понадобится молодая морковь и паста харисса (смесь из специй и острого перца). Сладко-пряный соус из четырех ингредиентов усиливает вкус моркови, и закуска получается очень интересной и необычной.
Ингредиенты
- четверть стакана оливкового масла первого отжима
- 3 столовые ложки меда
- 1 столовая ложка пасты харисса
- 1 чайная ложка зиры
- соль и свежемолотый черный перец
- 100 г очищенной молодой моркови
- 1 стакан цельного греческого йогурта
Приготовление
Разогрейте духовку до 200-220 градусов
Смешайте оливковое масло, мед, хариссу и зиру, приправьте солью и перцем.
Отложите 2 столовые ложки смеси, чтобы потом использовать для украшения, а остальные перемешайте с морковью на противне с бортиками. Запеките морковь до легкого золотистого цвета и слегка подгоревших краев, 18–20 минут.
На дно неглубокой миски положите йогурт, а сверху аккуратно положите теплую морковь. Сбрызните отложенной смесью хариссы и меда, украсьте сверху толчеными орехами или кунжутом.
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