Запеченная в меду острая молодая морковь: рецепт оригинальной закуски

Такой простой ингредиент, как морковь, может иметь сложный вкус.

Для приготовления этого блюда вам понадобится молодая морковь и паста харисса (смесь из специй и острого перца). Сладко-пряный соус из четырех ингредиентов усиливает вкус моркови, и закуска получается очень интересной и необычной.

Ингредиенты

четверть стакана оливкового масла первого отжима

3 столовые ложки меда

1 столовая ложка пасты харисса

1 чайная ложка зиры

соль и свежемолотый черный перец

100 г очищенной молодой моркови

1 стакан цельного греческого йогурта

Приготовление

Разогрейте духовку до 200-220 градусов

Смешайте оливковое масло, мед, хариссу и зиру, приправьте солью и перцем.

Отложите 2 столовые ложки смеси, чтобы потом использовать для украшения, а остальные перемешайте с морковью на противне с бортиками. Запеките морковь до легкого золотистого цвета и слегка подгоревших краев, 18–20 минут.

На дно неглубокой миски положите йогурт, а сверху аккуратно положите теплую морковь. Сбрызните отложенной смесью хариссы и меда, украсьте сверху толчеными орехами или кунжутом.

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