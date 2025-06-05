Запеченное филе рыбы с томатами и оливками: рецепт идеального средиземноморского ужина / © Credits

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Этот рецепт от шефа Тома Уолтона отлично подойдет для семейного ужина, романтического вечера или даже легкого воскресного обеда. А еще — блюдо готовится в одной посуде, что экономит ваше время и усилия.

Ингредиенты Филе рыбы с белым плотным мясом (судак, дорадо, морской окунь, щепа, хек) 500г Соль Свежемолотый перец Оливковое масло 3 ст. л Средняя луковица 1 шт. Чеснок 2 зубчики Каперсы 4 ст. л Помидоры черри 400г Сушеный орегано 2 ч. л Черные оливки ½ стакана Полоски запеченного болгарского перца ½ стакана Листья свежей петрушки Лимон

Приготовление

Хорошо промойте и обсушите рыбное филе. Приправьте с обеих сторон солью и перцем, сбрызните половиной оливкового масла и осторожно вотрите его руками. Отставьте рыбу в сторону, чтобы она немного промариновалась, пока готовятся овощи. В большой сковороде с толстым дном или глубокой сковороде-гриль разогрейте оставшееся масло. Добавьте лук, чеснок и щепотку соли. Обжаривайте 3–4 мин, пока лук не станет мягким и прозрачным. Добавьте в сковороду половину каперсов, помидоры и орегано. Убавьте огонь до среднего и тушите до мягкости томатов (около 8–10 мин). Когда помидоры начнут лопаться — немного подавите их вилкой, чтобы получился густой соус. Добавьте половину оливок и перемешайте. Аккуратно вложите рыбное филе в соус, сверху выложите полоски запеченного перца. Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10–12 мин или пока рыба не станет мягкой и не будет разделяться вилкой. Перед подачей украсьте остатками каперсов, оливками, свежей петрушкой и подавайте с ломтиками лимона.

Этот рецепт — пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанное блюдо прямо на домашней кухне. Здоровую, вкусную и элегантную.