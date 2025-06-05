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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
123
Время на прочтение
1 мин

Запеченное филе рыбы с томатами и оливками: рецепт идеального средиземноморского ужина

Если хочется чего-то легкого, полезного и изысканного одновременно, обратите внимание на это невероятное рыбное блюдо, с классическим сочетанием спелых томатов, ароматных каперсов и запеченного перца.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Запеченное филе рыбы с помидорами и оливками: рецепт идеального средиземноморского ужина

Запеченное филе рыбы с томатами и оливками: рецепт идеального средиземноморского ужина / © Credits

Этот рецепт от шефа Тома Уолтона отлично подойдет для семейного ужина, романтического вечера или даже легкого воскресного обеда. А еще — блюдо готовится в одной посуде, что экономит ваше время и усилия.

Ингредиенты

Филе рыбы с белым плотным мясом (судак, дорадо, морской окунь, щепа, хек)
500г
Соль
Свежемолотый перец
Оливковое масло
3 ст. л
Средняя луковица
1 шт.
Чеснок
2 зубчики
Каперсы
4 ст. л
Помидоры черри
400г
Сушеный орегано
2 ч. л
Черные оливки
½ стакана
Полоски запеченного болгарского перца
½ стакана
Листья свежей петрушки
Лимон

Приготовление

  1. Хорошо промойте и обсушите рыбное филе.

  2. Приправьте с обеих сторон солью и перцем, сбрызните половиной оливкового масла и осторожно вотрите его руками.

  3. Отставьте рыбу в сторону, чтобы она немного промариновалась, пока готовятся овощи.

  4. В большой сковороде с толстым дном или глубокой сковороде-гриль разогрейте оставшееся масло. Добавьте лук, чеснок и щепотку соли.

  5. Обжаривайте 3–4 мин, пока лук не станет мягким и прозрачным.

  6. Добавьте в сковороду половину каперсов, помидоры и орегано. Убавьте огонь до среднего и тушите до мягкости томатов (около 8–10 мин).

  7. Когда помидоры начнут лопаться — немного подавите их вилкой, чтобы получился густой соус. Добавьте половину оливок и перемешайте.

  8. Аккуратно вложите рыбное филе в соус, сверху выложите полоски запеченного перца. Накройте крышкой и тушите на слабом огне еще 10–12 мин или пока рыба не станет мягкой и не будет разделяться вилкой.

  9. Перед подачей украсьте остатками каперсов, оливками, свежей петрушкой и подавайте с ломтиками лимона.

Этот рецепт — пример того, как из простых ингредиентов можно создать ресторанное блюдо прямо на домашней кухне. Здоровую, вкусную и элегантную.

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