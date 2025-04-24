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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Запеченное куриное филе на грейпфрутовой подушке: оригинальный рецепт

Если вы ищете новый, оригинальный способ приготовления куриного филе, сочетающий легкость, пользу и яркий вкусовой акцент — обратите внимание именно на этот рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Запеченное куриное филе на грейпфрутовой подушке: оригинальный рецепт

Запеченное куриное филе на грейпфрутовой подушке: оригинальный рецепт / © Credits

Куриное мясо, запеченное на подушке из грейпфрута и лайма, не только удивляет нестандартным сочетанием ингредиентов, радует нежной текстурой и изысканным ароматом. Блюдо станет прекрасной идеей для семейного ужина или романтического свидания, а как его приготовить рассказали на странице samura_cooking.

У этого рецепта утонченная простота. Свежие цитрусовые не только добавляют блюду пикантный аромат, но выполняют роль природного маринада, смягчают структуру куриного филе. Грейпфрут — источник витамина C, антиоксидантов и эфирных масел — в сочетании с медом создает естественную глазурь, которая покрывает мясо блестящей, аппетитной корочкой.

Ингредиенты

Куриная грудка
Грейпфрут
Лайм
Оливковое масло
2 ст. л
Мед
1 ст.
Соль
Специи (можно использовать смесь паприки, черного перца и чесночного порошка)
½ ч. л

Приготовление

  1. Подготовьте духовку, разогрейте до 190°C.

  2. Сделайте на филе несколько неглубоких надрезов поперек, не прорезая до конца. Это позволит маринаду лучше проникнуть в мясо.

  3. Сделайте «лодку»: вырежьте кусок пергаментной бумаги и сформируйте из него импровизированную мисочку — лодочку, которая будет содержать сок и ароматы внутри.

  4. На дно «лодочки» разложите кружочки грейпфрута и лайма. Они образуют ароматную подушку для филе.

  5. Положите филе сверху на ломтики цитрусовых.

  6. В небольшой миске объедините оливковое масло, мед, соль, специи и немного грейпфрутового сока.

  7. Щедро смажьте куриное филе ароматной смесью.

  8. Слегка запечатайте пергамент сверху — не плотно, но так, чтобы блюдо держало форму конверта.

  9. Поместите «лодочку» в форму для запекания и готовьте 25–30 мин.

  10. Подавайте горячей, по желанию украсьте веточками свежей мяты, петрушки или микрозеленые.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад несколько капель соевого соуса или немного тертого имбиря. А если хочется экзотики — попробуйте добавить щепотку каянского перца или молотого карри.

Этот рецепт — отличный пример того, как из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Блюдо выглядит эффектно, готовится быстро, а вкус запоминается надолго. Попробуйте и пусть ваша кухня наполнится ароматом цитрусовой свежести и домашнего уюта.

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Дата публикации
Количество просмотров
85
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