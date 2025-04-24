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Запеченное куриное филе на грейпфрутовой подушке: оригинальный рецепт
Если вы ищете новый, оригинальный способ приготовления куриного филе, сочетающий легкость, пользу и яркий вкусовой акцент — обратите внимание именно на этот рецепт.
Куриное мясо, запеченное на подушке из грейпфрута и лайма, не только удивляет нестандартным сочетанием ингредиентов, радует нежной текстурой и изысканным ароматом. Блюдо станет прекрасной идеей для семейного ужина или романтического свидания, а как его приготовить рассказали на странице samura_cooking.
У этого рецепта утонченная простота. Свежие цитрусовые не только добавляют блюду пикантный аромат, но выполняют роль природного маринада, смягчают структуру куриного филе. Грейпфрут — источник витамина C, антиоксидантов и эфирных масел — в сочетании с медом создает естественную глазурь, которая покрывает мясо блестящей, аппетитной корочкой.
Ингредиенты
- Куриная грудка
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- Грейпфрут
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- Лайм
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- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Мед
- 1 ст.
- Соль
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- Специи (можно использовать смесь паприки, черного перца и чесночного порошка)
- ½ ч. л
Приготовление
Подготовьте духовку, разогрейте до 190°C.
Сделайте на филе несколько неглубоких надрезов поперек, не прорезая до конца. Это позволит маринаду лучше проникнуть в мясо.
Сделайте «лодку»: вырежьте кусок пергаментной бумаги и сформируйте из него импровизированную мисочку — лодочку, которая будет содержать сок и ароматы внутри.
На дно «лодочки» разложите кружочки грейпфрута и лайма. Они образуют ароматную подушку для филе.
Положите филе сверху на ломтики цитрусовых.
В небольшой миске объедините оливковое масло, мед, соль, специи и немного грейпфрутового сока.
Щедро смажьте куриное филе ароматной смесью.
Слегка запечатайте пергамент сверху — не плотно, но так, чтобы блюдо держало форму конверта.
Поместите «лодочку» в форму для запекания и готовьте 25–30 мин.
Подавайте горячей, по желанию украсьте веточками свежей мяты, петрушки или микрозеленые.
Совет:
Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад несколько капель соевого соуса или немного тертого имбиря. А если хочется экзотики — попробуйте добавить щепотку каянского перца или молотого карри.
Этот рецепт — отличный пример того, как из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Блюдо выглядит эффектно, готовится быстро, а вкус запоминается надолго. Попробуйте и пусть ваша кухня наполнится ароматом цитрусовой свежести и домашнего уюта.