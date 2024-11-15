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Запеченное куриное филе под сыром: рецепт вкусного горячего

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
181 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
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Запеченное куриное филе под сыром: рецепт вкусного горячего

Запеченное куриное филе под сыром / Фото: Credits

Чтобы быстро накормить родных или гостей вкусным блюдом, приготовьте сочное куриное филе под сыром. 

Простое, сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут. Подайте с картофелем, рисом и овощами.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
сыр моцарелла
250 г
яйцо куриное
1 шт.
сметана
2 ст. л.
чеснок
2 зубчика
паприка молотая сладкая
перец черный молотый
соль
мука
  1. Куриное филе промойте,  удалите жир и нарежьте на пласты. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и оставьте мариноваться.
  2. Сыр натрите на крупную терку. Добавьте яйцо, сметану, чеснок, выдавленный через пресс. Перемешайте.
  3. Куриное филе обваляйте в муке с двух сторон, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. На каждый кусочек филе выложите сырную массу и разравняйте по поверхности мяса.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Если куриное филе небольшое разрежьте его на два пласта, а если большое, то на три пласта.

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