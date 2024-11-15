Запеченное куриное филе под сыром: рецепт вкусного горячего

Чтобы быстро накормить родных или гостей вкусным блюдом, приготовьте сочное куриное филе под сыром.

Простое, сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут. Подайте с картофелем, рисом и овощами.

Ингредиенты куриное филе 800 г сыр моцарелла 250 г яйцо куриное 1 шт. сметана 2 ст. л. чеснок 2 зубчика паприка молотая сладкая перец черный молотый соль мука

Куриное филе промойте, удалите жир и нарежьте на пласты. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и оставьте мариноваться. Сыр натрите на крупную терку. Добавьте яйцо, сметану, чеснок, выдавленный через пресс. Перемешайте. Куриное филе обваляйте в муке с двух сторон, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. На каждый кусочек филе выложите сырную массу и разравняйте по поверхности мяса. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

Советы:

Если куриное филе небольшое разрежьте его на два пласта, а если большое, то на три пласта.

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