Запеченное куриное филе под сыром: рецепт вкусного горячего

Чтобы быстро накормить родных или гостей вкусным блюдом, приготовьте сочное куриное филе под сыром.
Простое, сытное блюдо, которое вы приготовите за несколько минут. Подайте с картофелем, рисом и овощами.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- сыр моцарелла
- 250 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- паприка молотая сладкая
- перец черный молотый
- соль
- мука
- Куриное филе промойте, удалите жир и нарежьте на пласты. Посолите, поперчите, посыпьте паприкой и оставьте мариноваться.
- Сыр натрите на крупную терку. Добавьте яйцо, сметану, чеснок, выдавленный через пресс. Перемешайте.
- Куриное филе обваляйте в муке с двух сторон, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. На каждый кусочек филе выложите сырную массу и разравняйте по поверхности мяса.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Если куриное филе небольшое разрежьте его на два пласта, а если большое, то на три пласта.
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