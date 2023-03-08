Запеченное мясо с сыром и помидорами: красивый рецепт для праздничного стола

Готовить очень просто, а в результате получается яркое, красивое блюдо, которое удивит и порадует ваших гостей не только своим вкусом, но и аппетитным праздничным видом.

Запеченное в духовке мясо – отличный способ превращения куска мяса в изысканное блюдо. Предварительно мясо маринуется с горчицей, соевым соусом и лимонным соком, затем в надрезы между ломтиками мяса выкладывается сыр, помидоры, чеснок и запекается в фольге.

Ингредиенты

мясо свинины – 1 кг

сыр твердый – 200 г

помидоры – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль, черный перец молотый

Маринад

соевый соус – 3 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

оливковое масло – 3 ст. л.

Приготовление

Кусок свинины вымойте, обсушите. На мясе сделайте поперечные надрезы шириной один сантиметр, не дорезая до конца 0,5 сантиметра.

Для маринада соедините оливковое масло, горчицу, соевый соус, лимонный сок, соль, перец. Перемешайте. Обмажьте мясо маринадом со всех сторон. Оставьте мариноваться в холодильнике на три часа.

Помидоры, сыр и чеснок нарежьте тонким пластинками.

Выложите мясо на двойной лист фольги в форму для запекания. В каждый разрез вложите сыр, помидор, чеснок. Мясо заверните в фольгу поднимите края кверху. Чтобы мясной сок не вытек при запекании, прижмите плотно фольгу к мясу со всех сторон. Поставьте в разогретую духовку до 190 градусов и выпекайте в течение часа. Через час снимите верхнюю фольгу и запеките мясо около 20 минут до румяной корочки сверху.

Готовое мясо выложите на блюдо и украсьте зеленью.

Советы

Мясо можно оставить мариноваться на ночь.

Помидоры возьмите спелые, но твердые, чтобы они не расползлись при нарезке и выпекании.

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