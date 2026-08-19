ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Запеченные блины с яблоками: рецепт вкусного десерта

Нежные блинчики, ароматная яблочная начинка, корица и золотистая корочка — десерт, который легко превращает обычный завтрак в маленький праздник.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Если классические блинчики с творогом вам уже немного надоели, самое время попробовать яблочную версию. Здесь всё просто: тонкие домашние блинчики наполняют сочными тушёными яблоками, добавляют ароматную корицу, а затем запекают в духовке. В результате получается десерт с хрустящими золотистыми краями, мягкой начинкой и невероятным ароматом. Как все правильно приготовить, рассказали на странице Буде смачно разом.

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

Для блинов

  • яйца — 3 шт.

  • молоко — 400 мл

  • сахар — 2 ст. л.

  • ванильный сахар — 1 ч. л

  • соль — щепотка

  • мука — 220 г

  • сливочное масло — 30 г

Для яблочной начинки

  • яблоки — 4 шт.

  • сахар — 30 г

  • корица — 10 г

  • сливочное масло — 30 г

Для подачи

  • мед

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

  2. Молоко слегка подогрейте и постепенно влейте в яичную смесь, постоянно перемешивая.

  3. Добавьте небольшими порциями муку и хорошо перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.

  4. Влейте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте.

  5. Испеките тонкие блины.

  6. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на терке.

  7. На сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте яблоки и тушите 5–10 минут до мягкости.

  8. Выложите яблочную начинку на каждый блин и сложите его треугольником.

  9. Смешайте сахар с корицей.

  10. Обваляйте каждый блинчик в этой смеси с обеих сторон.

  11. Выложите блины в смазанную сливочным маслом форму для запекания.

  12. Готовьте в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25 минут.

  13. Подавайте горячими и полейте медом.

Сладкие яблоки, корица и нежное тесто — идеальное сочетание для уютного завтрака или домашнего десерта.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie