Запеченные блины с яблоками: рецепт вкусного десерта

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Если классические блинчики с творогом вам уже немного надоели, самое время попробовать яблочную версию. Здесь всё просто: тонкие домашние блинчики наполняют сочными тушёными яблоками, добавляют ароматную корицу, а затем запекают в духовке. В результате получается десерт с хрустящими золотистыми краями, мягкой начинкой и невероятным ароматом. Как все правильно приготовить, рассказали на странице Буде смачно разом.

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

Для блинов

яйца — 3 шт.

молоко — 400 мл

сахар — 2 ст. л.

ванильный сахар — 1 ч. л

соль — щепотка

мука — 220 г

сливочное масло — 30 г

Для яблочной начинки

яблоки — 4 шт.

сахар — 30 г

корица — 10 г

сливочное масло — 30 г

Для подачи

мед

Запеченные блины с яблоками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Молоко слегка подогрейте и постепенно влейте в яичную смесь, постоянно перемешивая. Добавьте небольшими порциями муку и хорошо перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков. Влейте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте. Испеките тонкие блины. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на терке. На сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте яблоки и тушите 5–10 минут до мягкости. Выложите яблочную начинку на каждый блин и сложите его треугольником. Смешайте сахар с корицей. Обваляйте каждый блинчик в этой смеси с обеих сторон. Выложите блины в смазанную сливочным маслом форму для запекания. Готовьте в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25 минут. Подавайте горячими и полейте медом.

Сладкие яблоки, корица и нежное тесто — идеальное сочетание для уютного завтрака или домашнего десерта.

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