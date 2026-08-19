- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Запеченные блины с яблоками: рецепт вкусного десерта
Нежные блинчики, ароматная яблочная начинка, корица и золотистая корочка — десерт, который легко превращает обычный завтрак в маленький праздник.
Если классические блинчики с творогом вам уже немного надоели, самое время попробовать яблочную версию. Здесь всё просто: тонкие домашние блинчики наполняют сочными тушёными яблоками, добавляют ароматную корицу, а затем запекают в духовке. В результате получается десерт с хрустящими золотистыми краями, мягкой начинкой и невероятным ароматом. Как все правильно приготовить, рассказали на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
Для блинов
яйца — 3 шт.
молоко — 400 мл
сахар — 2 ст. л.
ванильный сахар — 1 ч. л
соль — щепотка
мука — 220 г
сливочное масло — 30 г
Для яблочной начинки
яблоки — 4 шт.
сахар — 30 г
корица — 10 г
сливочное масло — 30 г
Для подачи
мед
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
Молоко слегка подогрейте и постепенно влейте в яичную смесь, постоянно перемешивая.
Добавьте небольшими порциями муку и хорошо перемешайте, чтобы в тесте не осталось комочков.
Влейте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте.
Испеките тонкие блины.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на терке.
На сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте яблоки и тушите 5–10 минут до мягкости.
Выложите яблочную начинку на каждый блин и сложите его треугольником.
Смешайте сахар с корицей.
Обваляйте каждый блинчик в этой смеси с обеих сторон.
Выложите блины в смазанную сливочным маслом форму для запекания.
Готовьте в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 25 минут.
Подавайте горячими и полейте медом.
Сладкие яблоки, корица и нежное тесто — идеальное сочетание для уютного завтрака или домашнего десерта.