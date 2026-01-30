- Дата публикации
Запеченные чипсы с бри и хамоном — как приготовить роскошную закуску для особого вечера
Если хочется чего-то быстрого и вкусного, обратите внимание на рецепт запеченных чипсов с бри и хамоном. Это идеальное блюдо для вечеринок, кинопросмотров или визита неожиданных гостей, ведь все просто и невероятно аппетитно.
Кто сказал, что чипсы не могут стать ресторанной закуской. На странице Samura Cooking рассказали, что с правильными ингредиентами любое простое блюдо превращается в произведение кулинарного искусства.
Этот рецепт сочетает хрустящие картофельные чипсы, кремовый бри и тонко нарезанный хамон, подсыпанный еще и тертым сыром для золотистой корочки. В результате получается вкусный, горячий, тягучий и роскошный перекус, который точно станет хитом на любом столе.
Ингредиенты
- картофельные чипсы
- 1 большая упаковка
- сыр бри
- 150-200 г
- хамон (или прошутто)
- 80-100 г
- тертый сыр (моцарелла, чеддер или смесь сыров)
- 50 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
Выстелите противень пергаментной бумагой.
Разложите чипсы ровным слоем на противень.
Добавьте ломтики бри поверх чипсов.
Разложите тонко нарезанный хамон на бри.
Посыпьте тертым сыром для золотистой корочки.
Запекайте 8-10 мин, пока сыр не расплавится и не станет легким и золотистым.
Подавайте сразу, пока блюдо еще теплое, тягучее и ароматное.
Запеченные чипсы с бри и хамоном — это легкий, стильный и вкусный способ удивить гостей или поднять настроение дома. Всего несколько ингредиентов, духовка и немного терпения — и готово: ароматная, тягучая закуска, которая объединяет в себе хрусткость, нежность и легкую пикантность.