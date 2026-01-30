Запеченные чипсы с бри и хамоном instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Кто сказал, что чипсы не могут стать ресторанной закуской. На странице Samura Cooking рассказали, что с правильными ингредиентами любое простое блюдо превращается в произведение кулинарного искусства.

Этот рецепт сочетает хрустящие картофельные чипсы, кремовый бри и тонко нарезанный хамон, подсыпанный еще и тертым сыром для золотистой корочки. В результате получается вкусный, горячий, тягучий и роскошный перекус, который точно станет хитом на любом столе.

Ингредиенты картофельные чипсы 1 большая упаковка сыр бри 150-200 г хамон (или прошутто) 80-100 г тертый сыр (моцарелла, чеддер или смесь сыров) 50 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Выстелите противень пергаментной бумагой. Разложите чипсы ровным слоем на противень. Добавьте ломтики бри поверх чипсов. Разложите тонко нарезанный хамон на бри. Посыпьте тертым сыром для золотистой корочки. Запекайте 8-10 мин, пока сыр не расплавится и не станет легким и золотистым.

Подавайте сразу, пока блюдо еще теплое, тягучее и ароматное.

Запеченные чипсы с бри и хамоном — это легкий, стильный и вкусный способ удивить гостей или поднять настроение дома. Всего несколько ингредиентов, духовка и немного терпения — и готово: ароматная, тягучая закуска, которая объединяет в себе хрусткость, нежность и легкую пикантность.