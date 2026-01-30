ТСН в социальных сетях

Запеченные чипсы с бри и хамоном — как приготовить роскошную закуску для особого вечера

Если хочется чего-то быстрого и вкусного, обратите внимание на рецепт запеченных чипсов с бри и хамоном. Это идеальное блюдо для вечеринок, кинопросмотров или визита неожиданных гостей, ведь все просто и невероятно аппетитно.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
15 минут
380 ккал
Запеченные чипсы с бри и хамоном instagram.com_samura_cooking

Запеченные чипсы с бри и хамоном instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Кто сказал, что чипсы не могут стать ресторанной закуской. На странице Samura Cooking рассказали, что с правильными ингредиентами любое простое блюдо превращается в произведение кулинарного искусства.

Этот рецепт сочетает хрустящие картофельные чипсы, кремовый бри и тонко нарезанный хамон, подсыпанный еще и тертым сыром для золотистой корочки. В результате получается вкусный, горячий, тягучий и роскошный перекус, который точно станет хитом на любом столе.

Ингредиенты

картофельные чипсы
1 большая упаковка
сыр бри
150-200 г
хамон (или прошутто)
80-100 г
тертый сыр (моцарелла, чеддер или смесь сыров)
50 г

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C.

  2. Выстелите противень пергаментной бумагой.

  3. Разложите чипсы ровным слоем на противень.

  4. Добавьте ломтики бри поверх чипсов.

  5. Разложите тонко нарезанный хамон на бри.

  6. Посыпьте тертым сыром для золотистой корочки.

  7. Запекайте 8-10 мин, пока сыр не расплавится и не станет легким и золотистым.

Подавайте сразу, пока блюдо еще теплое, тягучее и ароматное.

Запеченные чипсы с бри и хамоном — это легкий, стильный и вкусный способ удивить гостей или поднять настроение дома. Всего несколько ингредиентов, духовка и немного терпения — и готово: ароматная, тягучая закуска, которая объединяет в себе хрусткость, нежность и легкую пикантность.

