Запеченные драники в горшке: рецепт вкусного блюда с грибами

На странице Будет вкусно вместе, показали, как приготовить вкусные и ароматные драники запеченные в горшке с грибным соусом.

Ингредиенты Картофель 6 шт. Лук 1 шт. Яйца 1 шт. Соль Перец Масло Куриное филе 1 шт. Лук 1 шт. Шампиньоны 3-4 шт. Сметана 20% 100 мл Твердый сыр 50 г

Приготовление:

Натрите картофель и лук на мелкой терке;

Добавьте яйцо, соль и перец;

Хорошо все перемешайте и обжарьте деруны на сковороде с маслом с двух сторон к румяной корочке;

Для соуса нарежьте куриное филе, лук, шампиньоны;

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кусочки куриного филе, лук и шампиньоны;

В конце добавьте сметану, соль и перец по своему вкусу;

Выложите готовые драники в горшки чередуя слоями с соусом с грибами;

Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при 180°C 15-20 минут.

Советы :

Горшок сделан из глины и все блюда в них выходят как из печи, поскольку они там не кипят.

Приятного аппетита!

#дерунивгоршке #кремзлики #гейзебубели #картофляники #бабка #украинскаяблюдо #простой рецепт ♬ оригинальный звук — Iryna Bratak @bude_smachno_razom Деруны с грибами в горшке – древнее блюдо украинской кухни. Подавайте их к столу обязательно горячими Горшок сделан из глины и все блюда в них выходят как из печи, поскольку они там не кипят, а млеют. и перец по вкусу • масло для жарки Для соуса: • куриное филе -1 шт • лук -1шт • шампиньоны -3-4 шт • сметана 20% — 100 мл • соль по вкусу • перец по вкусу • твердый сыр -50 г Процесс приготовление • Для дерунов натираем картофель и лук на мелкой терке. Добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем деруны на сковороде с маслом по обе стороны к румяной корочке. • Для соуса нарезаем куриное филе, лук, шампиньоны. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кусочки куриного филе, лук и шампиньоны. В конце добавляем сметану. Приправляем по вкусу специями и соли. • Выкладываем готовые драники в горшки чередуя слоями с соусом с грибами. Затираем все сыром и запекаем в духовке при 180 15-20 минут. Вкусного #деруны

Подавайте их на стол обязательно горячими.

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