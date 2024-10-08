Запеченные драники в горшке: рецепт вкусного блюда с грибами

Драники с грибным соусом – очень ароматное блюдо украинской кухни, которое стоит попробовать приготовить.
На странице Будет вкусно вместе, показали, как приготовить вкусные и ароматные драники запеченные в горшке с грибным соусом.
Ингредиенты
- Картофель
- 6 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Яйца
- 1 шт.
- Соль
- Перец
- Масло
- Куриное филе
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Шампиньоны
- 3-4 шт.
- Сметана 20%
- 100 мл
- Твердый сыр
- 50 г
Приготовление:
- Натрите картофель и лук на мелкой терке;
- Добавьте яйцо, соль и перец;
- Хорошо все перемешайте и обжарьте деруны на сковороде с маслом с двух сторон к румяной корочке;
- Для соуса нарежьте куриное филе, лук, шампиньоны;
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кусочки куриного филе, лук и шампиньоны;
- В конце добавьте сметану, соль и перец по своему вкусу;
- Выложите готовые драники в горшки чередуя слоями с соусом с грибами;
- Сверху посыпьте тертым сыром и запекайте в духовке при 180°C 15-20 минут.
Советы :
Горшок сделан из глины и все блюда в них выходят как из печи, поскольку они там не кипят.
Приятного аппетита!
@bude_smachno_razom Деруны с грибами в горшке – древнее блюдо украинской кухни. Подавайте их к столу обязательно горячими Горшок сделан из глины и все блюда в них выходят как из печи, поскольку они там не кипят, а млеют. и перец по вкусу • масло для жарки Для соуса: • куриное филе -1 шт • лук -1шт • шампиньоны -3-4 шт • сметана 20% — 100 мл • соль по вкусу • перец по вкусу • твердый сыр -50 г Процесс приготовление • Для дерунов натираем картофель и лук на мелкой терке. Добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем деруны на сковороде с маслом по обе стороны к румяной корочке. • Для соуса нарезаем куриное филе, лук, шампиньоны. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кусочки куриного филе, лук и шампиньоны. В конце добавляем сметану. Приправляем по вкусу специями и соли. • Выкладываем готовые драники в горшки чередуя слоями с соусом с грибами. Затираем все сыром и запекаем в духовке при 180 15-20 минут. Вкусного #деруны #дерунивгоршке #кремзлики #гейзебубели #картофляники #бабка #украинскаяблюдо #простой рецепт ♬ оригинальный звук — Iryna Bratak
Подавайте их на стол обязательно горячими.
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