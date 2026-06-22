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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой — рецепт вкусного ужина

Когда хочется чего-то домашнего, сытного и в то же время простого в приготовлении, фаршированные перцы остаются беспроигрышным вариантом. А если добавить сочную начинку и аппетитную сырную корочку, блюдо легко станет любимым.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

На странице nisenitnitsia рассказали о рецепте запеченных фаршированных перцев, которые покоряют своей простотой и насыщенным вкусом. В этом блюде нет сложных ингредиентов или длительных кулинарных процессов. Только сочный сладкий перец, нежный куриный фарш, овощи и тягучий сыр, который после запекания образует золотистую корочку.

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Ингредиенты

сладкий перец
2 шт.
куриный фарш
400 г
лук
морковь
соль
специи к мясу
укроп
помидор
сыр сулугуни или моцарелла.
Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

  1. Сначала перцы нужно разрезать пополам и удалить серединку с семечками.

  2. Для начинки смешайте куриный фарш с измельченными луком, морковью, помидором, укропом, солью и специями для мяса.

  3. Подготовленные половинки перцев щедро наполните начинкой и выложите в форму для запекания.

  4. Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте перцы в течение 20 минут.

  5. После этого достаньте форму, посыпьте каждый перец тёртым сулугуни или моцареллой и верните в духовку ещё на 10 мин. За это время сыр расплавится и покроет блюдо аппетитной золотистой корочкой.

Запеченные фаршированные перцы — одно из тех блюд, которые сочетают в себе полезность, сытность и уютный домашний вкус. Куриный фарш делает начинку лёгкой, овощи придают сочность, а сыр дополняет композицию нежной кремовой текстурой.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
199
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