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Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой — рецепт вкусного ужина
Когда хочется чего-то домашнего, сытного и в то же время простого в приготовлении, фаршированные перцы остаются беспроигрышным вариантом. А если добавить сочную начинку и аппетитную сырную корочку, блюдо легко станет любимым.
На странице nisenitnitsia рассказали о рецепте запеченных фаршированных перцев, которые покоряют своей простотой и насыщенным вкусом. В этом блюде нет сложных ингредиентов или длительных кулинарных процессов. Только сочный сладкий перец, нежный куриный фарш, овощи и тягучий сыр, который после запекания образует золотистую корочку.
Ингредиенты
- сладкий перец
- 2 шт.
- куриный фарш
- 400 г
- лук
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- морковь
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- соль
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- специи к мясу
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- укроп
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- помидор
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- сыр сулугуни или моцарелла.
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Приготовление
Сначала перцы нужно разрезать пополам и удалить серединку с семечками.
Для начинки смешайте куриный фарш с измельченными луком, морковью, помидором, укропом, солью и специями для мяса.
Подготовленные половинки перцев щедро наполните начинкой и выложите в форму для запекания.
Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте перцы в течение 20 минут.
После этого достаньте форму, посыпьте каждый перец тёртым сулугуни или моцареллой и верните в духовку ещё на 10 мин. За это время сыр расплавится и покроет блюдо аппетитной золотистой корочкой.
Запеченные фаршированные перцы — одно из тех блюд, которые сочетают в себе полезность, сытность и уютный домашний вкус. Куриный фарш делает начинку лёгкой, овощи придают сочность, а сыр дополняет композицию нежной кремовой текстурой.