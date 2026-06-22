Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

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На странице nisenitnitsia рассказали о рецепте запеченных фаршированных перцев, которые покоряют своей простотой и насыщенным вкусом. В этом блюде нет сложных ингредиентов или длительных кулинарных процессов. Только сочный сладкий перец, нежный куриный фарш, овощи и тягучий сыр, который после запекания образует золотистую корочку.

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Ингредиенты сладкий перец 2 шт. куриный фарш 400 г лук морковь соль специи к мясу укроп помидор сыр сулугуни или моцарелла.

Запеченные фаршированные перцы с сырной корочкой tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

Сначала перцы нужно разрезать пополам и удалить серединку с семечками. Для начинки смешайте куриный фарш с измельченными луком, морковью, помидором, укропом, солью и специями для мяса. Подготовленные половинки перцев щедро наполните начинкой и выложите в форму для запекания. Разогрейте духовку до 190 °C и запекайте перцы в течение 20 минут. После этого достаньте форму, посыпьте каждый перец тёртым сулугуни или моцареллой и верните в духовку ещё на 10 мин. За это время сыр расплавится и покроет блюдо аппетитной золотистой корочкой.

Запеченные фаршированные перцы — одно из тех блюд, которые сочетают в себе полезность, сытность и уютный домашний вкус. Куриный фарш делает начинку лёгкой, овощи придают сочность, а сыр дополняет композицию нежной кремовой текстурой.

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