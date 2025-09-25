- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Запеченные французские тосты: рецепт идеального завтрака с золотистой корочкой
Французские тосты обычно ассоциируются с жареными кусочками хлеба, пропитанными яйцом и молоком. Но есть более легкий и современный вариант — запеченные французские тосты.
Такие тосты получаются ароматными, нежными внутри и невероятно хрустящими снаружи, при этом готовятся без лишнего масла. А главное — блюдо может стать как сытным завтраком, так и хорошей закуской к праздничному столу. На странице samura_cooking рассказали, что в этом рецепте сочетается хлеб с двумя видами сыра и свежей зеленью, а в результате получается удивительно вкусный и аппетитный завтрак.
Ингредиенты
- Хлеб (можно использовать батон, багет или тостовый хлеб)
- 6-8 кусочков
- Яйца
- 3 шт.
- Молоко
- 70 мл
- Соль
-
- Фета (или брынза)
- 50 г
- Твердый сыр (моцарелла или другой, который хорошо плавится)
- 70-80 г
- Измельченная свежая петрушка
- 1-2 ст. л
Приготовление
В глубокой миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Смесь должна стать однородной, с легкой пеной.
Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную массу с обеих сторон. Важно, чтобы он хорошо пропитался, но не размяк и не распался.
Застелите форму или противень пергаментом и разложите подготовленные кусочки.
На каждый тост выложите немного крошек феты или брынзы, посыпьте тертой моцареллой и украсьте петрушкой. Благодаря сочетанию двух видов сыра тосты будут одновременно нежными и тягучими.
Готовьте в духовке, разогретой до 180-190°C. Время запекания — около 12-15 мин, пока тосты не станут золотистыми и хрустящими.
Советы
Если вы любите пикантные вкусы, добавьте к сыру щепотку черного перца, сушеный орегано или паприку.
Хлеб можно брать немного подсушенный или вчерашний, он лучше держит форму.
Такие тосты прекрасно сочетаются с легким овощным салатом или томатным соусом.
Если хотите сделать блюдо еще более сытным, можно добавить мелко нарезанную ветчину или запеченный перец.
Запеченные французские тосты — это быстрый и доступный способ разнообразить ежедневное меню. Они понравятся детям, ведь имеют нежную текстуру и аппетитный вид и придутся по вкусу взрослым, которые ценят простые, но изысканные блюда.