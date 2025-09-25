ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
43
Время на прочтение
2 мин

Запеченные французские тосты: рецепт идеального завтрака с золотистой корочкой

Французские тосты обычно ассоциируются с жареными кусочками хлеба, пропитанными яйцом и молоком. Но есть более легкий и современный вариант — запеченные французские тосты.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
Запеченные французские тосты instagram.com_samura_cooking

Запеченные французские тосты instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Такие тосты получаются ароматными, нежными внутри и невероятно хрустящими снаружи, при этом готовятся без лишнего масла. А главное — блюдо может стать как сытным завтраком, так и хорошей закуской к праздничному столу. На странице samura_cooking рассказали, что в этом рецепте сочетается хлеб с двумя видами сыра и свежей зеленью, а в результате получается удивительно вкусный и аппетитный завтрак.

Ингредиенты

Хлеб (можно использовать батон, багет или тостовый хлеб)
6-8 кусочков
Яйца
3 шт.
Молоко
70 мл
Соль
Фета (или брынза)
50 г
Твердый сыр (моцарелла или другой, который хорошо плавится)
70-80 г
Измельченная свежая петрушка
1-2 ст. л

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Смесь должна стать однородной, с легкой пеной.

  2. Каждый кусочек хлеба обмакните в яичную массу с обеих сторон. Важно, чтобы он хорошо пропитался, но не размяк и не распался.

  3. Застелите форму или противень пергаментом и разложите подготовленные кусочки.

  4. На каждый тост выложите немного крошек феты или брынзы, посыпьте тертой моцареллой и украсьте петрушкой. Благодаря сочетанию двух видов сыра тосты будут одновременно нежными и тягучими.

  5. Готовьте в духовке, разогретой до 180-190°C. Время запекания — около 12-15 мин, пока тосты не станут золотистыми и хрустящими.

Советы

  • Если вы любите пикантные вкусы, добавьте к сыру щепотку черного перца, сушеный орегано или паприку.

  • Хлеб можно брать немного подсушенный или вчерашний, он лучше держит форму.

  • Такие тосты прекрасно сочетаются с легким овощным салатом или томатным соусом.

  • Если хотите сделать блюдо еще более сытным, можно добавить мелко нарезанную ветчину или запеченный перец.

Запеченные французские тосты — это быстрый и доступный способ разнообразить ежедневное меню. Они понравятся детям, ведь имеют нежную текстуру и аппетитный вид и придутся по вкусу взрослым, которые ценят простые, но изысканные блюда.

Следующая публикация

