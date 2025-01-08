Запеченные фрикадельки в томатном соусе: быстрый рецепт

Благодаря гармоничному сочетанию сочных фрикаделек, насыщенного томатного соуса и расплавленного сыра это блюдо непременно поразит ваших близких. А главное – готовится оно быстро и легко.

На странице katherine.nari рассказали о замечательном рецепте запеченных фрикаделек в томатном соусе – блюда, которое станет идеальным выбором как для семейного ужина, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты

Для фрикаделек:

Фарш 800 г

Копченая паприка 0,5-1 ч.л.

Черный молотый перец 0,5 ч.л

Панировочные сухари 30 г

Сухой чеснок 1 ч.л

Яйца 1 шт.

Соль

Для соуса:

Томаты консервированные кусочками 800 г

Томатная паста 70 г

Лук 1 шт.

Перец

Соль

Черный перец

Для подачи:

Твердый творог 150–200 г

Приготовление

В большой миске смешайте фарш с копченой паприкой, солью, черным перцем, панировочными сухарями, яйцом и сухим чесноком. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Сформируйте из полученной смеси фрикадельки размером примерно с грецкий орех. Выложите их на противень, смазанный небольшим количеством оливкового масла. Разогрейте духовку до 230°C. Выпекайте фрикадельки в течение 15 минут, пока они не станут золотистыми и слегка хрустящими снаружи. В глубокой миске смешайте консервированные томаты, томатную пасту, лук и мелко порезанный перец. По желанию можно добавить еще немного копченой паприки для насыщенного аромата. Достаньте фрикадельки из духовки и равномерно полейте их подготовленным томатным соусом. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Поверните противень в духовку и выпекайте еще 15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку.

Советы:

Для более насыщенного вкуса перед смешиванием фарша можно добавить мелко нарезанную свежую зелень или тертый сыр.

Чтобы блюдо было менее калорийным, можно использовать нежирный фарш, а вместо обыкновенного сыра выбрать маложирный вариант.

Если любите эксперименты, добавьте к соусу немного красного вина или каплю бальзамического уксуса для пикантного аромата.

#кулинарныйблог #фрикадельки #запеченныефрикадельки #meatballs #TomatoSauce #BakedMeatballs ♬ Everybody Wants To Rule World X Electric Love @katherine.nari Запеченные фрикадельки в томатном соусе Ингредиенты: • фарш – 800 г • копченая паприка – 0,5-1 ч.л. • черный молотый перец – 0,5 ч.л. • панировочные сухари – 30 г • сухой чеснок – 1 ч.л. • яйца — 1 • соль по вашему вкусу • томаты консервированные кусочками (не маринованные, а что-то типа Rodolfi/Mutti) – 800 г • томатная паста – 70 г • лук – 1 средний • сыр твердый – 150-200 г • перец пепперончини на ваш вкус Рецепт: Смешайте фарш с копченой паприкой, солью, черным перцем, панировочными сухарями, яйцом и сухим чесноком. Сформируйте фрикадельки и выложите их на противень (можете смазать его немного оливковым маслом). Выпекайте в разогретой до 230°C духовке 15 минут, пока фрикадельки не станут золотистыми снаружи. Тем временем подготовьте соус: в миске смешайте консервированные помидоры, томатную пасту, нарезанный лук и пеперончини. Добавьте соль и перец. Достаньте фрикадельки из духовки, полейте их подготовленным томатным соусом, посыпьте тертым сыром. Выпекайте еще 15 минут, пока творог не расплавится. Приятного аппетита! #рецептына украинском #meatballsrecipe Baked Meatballs в Tomato Sauce Ingredients: • Ground chicken – 800 g • Smoked paprika – 0.5-1 tsp • Black pepper – 0.5 powder – 1 tsp • Egg – 1 • Салаты для похудения • Очистить жирные варенья – 800 г • Рецепт яблока – 70 г • Онион – 1 среда • Сырье – 150-200 г • Pepperoncini для вареных инструкций: Смешайте печенье печенья, salt, black pepper, breadcrumbs, egg, and garlic powder. Смазка в букетах и месте на ярко крупным baking sheet. Bake при 230°C для 15 минут until golden. Когда мешки кукурузы, приготовления салфетки: комбинированные жирные яблоки, rajčatа лепешки, цыпленка ион, и pepperoncini в яблоке. Добавьте salt and pepper to taste. Нажмите tomato omáčka nad baked meatballs, sprinkle with grated cheese, and bake for another 15 minutes until the cheese melts. Enjoy! #Meatballs

Подавайте запеченные фрикадельки горячими. Они прекрасно сочетаются со свежим хрустящим хлебом, пастой или даже картофельным пюре. Для свежести можете украсить блюдо измельченной зеленью, например базиликом или петрушкой.

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