Запеченные груши с творогом: рецепт легкого десерта

Наверное, каждый из вас когда-нибудь запекал духовке яблоки, попробуйте новый рецепт запеченной груши с творогом.
В десерте идеальное сочетание сочной груши, нежного творога, ароматного меда и корицы. Полезное и сладкое блюдо понравится всем без исключения.
Ингредиенты
- груша
- 3 шт.
- творог
- 250 г
- мед
- 2 ст. л.
- корица
- Груши помойте, разрежьте пополам. Острым ножом аккуратно вырежьте сердцевину. С противоположной стороны удалите немного мякоти для устойчивости.
- В миске соедините творог, мед и корицу. Перемешайте.
- Каждую грушу начините творожной массой. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.
Советы:
- Творог используйте любой жирности.
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