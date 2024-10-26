Запеченные груши с творогом: рецепт легкого десерта

Наверное, каждый из вас когда-нибудь запекал духовке яблоки, попробуйте новый рецепт запеченной груши с творогом.

В десерте идеальное сочетание сочной груши, нежного творога, ароматного меда и корицы. Полезное и сладкое блюдо понравится всем без исключения.

Ингредиенты груша 3 шт. творог 250 г мед 2 ст. л. корица

Груши помойте, разрежьте пополам. Острым ножом аккуратно вырежьте сердцевину. С противоположной стороны удалите немного мякоти для устойчивости. В миске соедините творог, мед и корицу. Перемешайте. Каждую грушу начините творожной массой. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

Советы:

Творог используйте любой жирности.

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