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Запеченные груши с творогом: рецепт легкого десерта

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
226
Время на прочтение
1 мин
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Запеченные груши с творогом: рецепт легкого десерта

Запеченные груши с творогом / Фото: Credits

Наверное, каждый из вас когда-нибудь запекал духовке яблоки, попробуйте новый рецепт запеченной груши с творогом.

В десерте идеальное сочетание сочной груши, нежного творога, ароматного меда и корицы. Полезное и сладкое блюдо понравится всем без исключения.

Ингредиенты

груша
3 шт.
творог
250 г
мед
2 ст. л.
корица
  1. Груши помойте, разрежьте пополам. Острым ножом аккуратно вырежьте сердцевину. С противоположной стороны удалите немного мякоти для устойчивости.
  2. В миске соедините творог, мед и корицу. Перемешайте.
  3. Каждую грушу начините творожной массой. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25 минут.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

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