мексиканские тако с курицей tiktok.com/@alexcookjoy

Тако давно вышли за пределы традиционной мексиканской кухни и стали универсальной формулой быстрого, вкусного и эффектного ужина. Но этот вариант, о приготовлении которого рассказали на странице Alex Cook Joy, — особенный. Здесь классическая идея получает новую жизнь, потому что начинка обжаривается, смешивается с сыром, а затем все вместе запекается до золотистой корочки. В результате получаем не просто тако, а нечто среднее между запеканкой, стритфудом и домашним лакомством.

мексиканские тако с курицей tiktok.com/@alexcookjoy

Ингредиенты

Основное блюдо

куриное филе 450 г

болгарский перец (разных цветов) 250 г

лук 1 шт.

оливковое масло 2-3 ст. л

сливочное масло 2 ст. л

тертый сыр (чеддер и моцарелла) 150-200 г

кукуруза (консервированная) ¼ стакана

пшеничные тортильи 8-10 шт.

соль

черный перец

Специи

копченая паприка 1 ч. л

чесночная приправа ½ ч. л

орегано ½ ч. л

чили или кайенский перец

мед или сахар ½ ч. л

Соус

греческий йогурт 250 г

сок 1 лайма

оливковое масло

чеснок 1 зубчик

свежая кинза

соль

черный перец

мед ½ ч. л

мексиканские тако с курицей tiktok.com/@alexcookjoy

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, примерно 1-1,5 см. Замаринуйте на 10-15 мин с оливковым маслом, специями, соком лайма, солью и перцем. Перец нарежьте тонкой соломкой, а лук полукольцами. Обжарьте курицу на хорошо разогретой сковороде 4-5 мин до золотистой корочки и отложите. В той же сковороде обжарьте 1-2 мин лук, добавьте перец и готовьте еще 5-6 мин до мягкости, но сохранения цвета. Верните курицу к овощам, перемешайте и добавьте горсть сыра. Дождитесь, пока он расплавится и объединит начинку. Слегка подогрейте тортильи в микроволновке, где-то 20-30 секунд, чтобы они стали гибкими. Смажьте их оливковым маслом. Выложите начинку, сверните тортильи рулетами и поставьте вертикально в форму для запекания. Сверху добавьте сыр, кукурузу и несколько капель растопленного сливочного масла. Выпекайте при 190°C примерно 15-18 мин до золотистой корочки и расплавленного сыра. Просто смешайте все ингредиенты для соуса и охладите 10-15 мин перед подачей.

Это то блюдо, которое хочется готовить снова и снова, потому что иногда для идеального ужина достаточно лишь любимых ингредиентов и немного вдохновения.

