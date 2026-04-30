Запеченные мексиканские тако с курицей — рецепт замечательного ужина

Хрустящие края, тягучий сыр и сочная начинка — запеченные тако выглядят как блюдо из ресторана, но готовятся дома без лишних усилий и на вкус не хуже.

Станислава Бондаренко
мексиканские тако с курицей tiktok.com/@alexcookjoy

Тако давно вышли за пределы традиционной мексиканской кухни и стали универсальной формулой быстрого, вкусного и эффектного ужина. Но этот вариант, о приготовлении которого рассказали на странице Alex Cook Joy, — особенный. Здесь классическая идея получает новую жизнь, потому что начинка обжаривается, смешивается с сыром, а затем все вместе запекается до золотистой корочки. В результате получаем не просто тако, а нечто среднее между запеканкой, стритфудом и домашним лакомством.

Ингредиенты

Основное блюдо

  • куриное филе 450 г

  • болгарский перец (разных цветов) 250 г

  • лук 1 шт.

  • оливковое масло 2-3 ст. л

  • сливочное масло 2 ст. л

  • тертый сыр (чеддер и моцарелла) 150-200 г

  • кукуруза (консервированная) ¼ стакана

  • пшеничные тортильи 8-10 шт.

  • соль

  • черный перец

Специи

  • копченая паприка 1 ч. л

  • чесночная приправа ½ ч. л

  • орегано ½ ч. л

  • чили или кайенский перец

  • мед или сахар ½ ч. л

Соус

  • греческий йогурт 250 г

  • сок 1 лайма

  • оливковое масло

  • чеснок 1 зубчик

  • свежая кинза

  • соль

  • черный перец

  • мед ½ ч. л

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, примерно 1-1,5 см.

  2. Замаринуйте на 10-15 мин с оливковым маслом, специями, соком лайма, солью и перцем.

  3. Перец нарежьте тонкой соломкой, а лук полукольцами.

  4. Обжарьте курицу на хорошо разогретой сковороде 4-5 мин до золотистой корочки и отложите.

  5. В той же сковороде обжарьте 1-2 мин лук, добавьте перец и готовьте еще 5-6 мин до мягкости, но сохранения цвета.

  6. Верните курицу к овощам, перемешайте и добавьте горсть сыра.

  7. Дождитесь, пока он расплавится и объединит начинку.

  8. Слегка подогрейте тортильи в микроволновке, где-то 20-30 секунд, чтобы они стали гибкими.

  9. Смажьте их оливковым маслом.

  10. Выложите начинку, сверните тортильи рулетами и поставьте вертикально в форму для запекания.

  11. Сверху добавьте сыр, кукурузу и несколько капель растопленного сливочного масла.

  12. Выпекайте при 190°C примерно 15-18 мин до золотистой корочки и расплавленного сыра.

  13. Просто смешайте все ингредиенты для соуса и охладите 10-15 мин перед подачей.

Это то блюдо, которое хочется готовить снова и снова, потому что иногда для идеального ужина достаточно лишь любимых ингредиентов и немного вдохновения.

