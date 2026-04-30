Запеченные мексиканские тако с курицей — рецепт замечательного ужина
Хрустящие края, тягучий сыр и сочная начинка — запеченные тако выглядят как блюдо из ресторана, но готовятся дома без лишних усилий и на вкус не хуже.
Тако давно вышли за пределы традиционной мексиканской кухни и стали универсальной формулой быстрого, вкусного и эффектного ужина. Но этот вариант, о приготовлении которого рассказали на странице Alex Cook Joy, — особенный. Здесь классическая идея получает новую жизнь, потому что начинка обжаривается, смешивается с сыром, а затем все вместе запекается до золотистой корочки. В результате получаем не просто тако, а нечто среднее между запеканкой, стритфудом и домашним лакомством.
Ингредиенты
Основное блюдо
куриное филе 450 г
болгарский перец (разных цветов) 250 г
лук 1 шт.
оливковое масло 2-3 ст. л
сливочное масло 2 ст. л
тертый сыр (чеддер и моцарелла) 150-200 г
кукуруза (консервированная) ¼ стакана
пшеничные тортильи 8-10 шт.
соль
черный перец
Специи
копченая паприка 1 ч. л
чесночная приправа ½ ч. л
орегано ½ ч. л
чили или кайенский перец
мед или сахар ½ ч. л
Соус
греческий йогурт 250 г
сок 1 лайма
оливковое масло
чеснок 1 зубчик
свежая кинза
соль
черный перец
мед ½ ч. л
Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, примерно 1-1,5 см.
Замаринуйте на 10-15 мин с оливковым маслом, специями, соком лайма, солью и перцем.
Перец нарежьте тонкой соломкой, а лук полукольцами.
Обжарьте курицу на хорошо разогретой сковороде 4-5 мин до золотистой корочки и отложите.
В той же сковороде обжарьте 1-2 мин лук, добавьте перец и готовьте еще 5-6 мин до мягкости, но сохранения цвета.
Верните курицу к овощам, перемешайте и добавьте горсть сыра.
Дождитесь, пока он расплавится и объединит начинку.
Слегка подогрейте тортильи в микроволновке, где-то 20-30 секунд, чтобы они стали гибкими.
Смажьте их оливковым маслом.
Выложите начинку, сверните тортильи рулетами и поставьте вертикально в форму для запекания.
Сверху добавьте сыр, кукурузу и несколько капель растопленного сливочного масла.
Выпекайте при 190°C примерно 15-18 мин до золотистой корочки и расплавленного сыра.
Просто смешайте все ингредиенты для соуса и охладите 10-15 мин перед подачей.
Это то блюдо, которое хочется готовить снова и снова, потому что иногда для идеального ужина достаточно лишь любимых ингредиентов и немного вдохновения.