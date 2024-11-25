Запеченные мясные конверты из лаваша: интересный рецепт простого блюда

Это блюдо – настоящий кулинарный хит, который понравится как детям, так и взрослым.
Рецепт, о котором рассказали на странице valeria.receitasfit, идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое, вкусное и питательное. Простота приготовления и универсальность начинки делают это блюдо незаменимым для ужина или перекуса.
Ингредиенты
- Лаваш
- Говяжий фарш
- 300 г
- Сливки
- 200 мл
- Соль
- Черный перец
- Красный перец
- Специи для мяса
- Сыр ломтиками
- Вода
- Мука
- Яичный желток
- Молоко
- 1 ст. л
- Моцарелла
Приготовление:
- На сковороду положите 300 г говяжьего фарша и жарьте на среднем огне. Как только фарш начнет выделять сок, добавьте 200 мл сливок, чтобы придать кремовость начинке.
- Приправьте солью, черным и красным перцем и специями для мяса. Хорошо перемешайте и дайте начинке немного протушиться.
- Затем добавьте сыр чтобы получить тягучую текстуру.
- На каждый кусочек лаваша выложите ломтик сыра и немного фарша. Аккуратно сложите лаваш в форму треугольника.
- Для фиксации краев используйте смесь воды и муки – она отлично скрепляет конверты.
- Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их смесью яичного желтка и молока – это добавит золотистую корочку. Сверху щедро посыпьте тертой моцареллой или другим сыром по своему вкусу.
- Поставьте противень в предварительно разогретую до 200°C духовку. Запекайте конверты примерно 15-20 минут, пока сыр сверху не расплавится и не станет аппетитно золотистой.
Советы:
- Подавать горячими, сразу из духовки. Конверты прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью или легким соусом, например греческим йогуртом с зеленью.
- Вместо сливок можно использовать натуральный йогурт.
- Вместо лаваша можно использовать тортилью.
Запеченные мясные конверты из лаваша подходят как для домашнего застолья, так и для быстрого перекуса. Благодаря простоте приготовления вы можете экспериментировать с начинкой, добавляя курицу, грибы или даже овощи.
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