Запеченные мясные конверты из лаваша: интересный рецепт простого блюда

Это блюдо – настоящий кулинарный хит, который понравится как детям, так и взрослым.

Рецепт, о котором рассказали на странице valeria.receitasfit, идеально подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то быстрое, вкусное и питательное. Простота приготовления и универсальность начинки делают это блюдо незаменимым для ужина или перекуса.

Ингредиенты Лаваш Говяжий фарш 300 г Сливки 200 мл Соль Черный перец Красный перец Специи для мяса Сыр ломтиками Вода Мука Яичный желток Молоко 1 ст. л Моцарелла

Приготовление:

На сковороду положите 300 г говяжьего фарша и жарьте на среднем огне. Как только фарш начнет выделять сок, добавьте 200 мл сливок, чтобы придать кремовость начинке. Приправьте солью, черным и красным перцем и специями для мяса. Хорошо перемешайте и дайте начинке немного протушиться. Затем добавьте сыр чтобы получить тягучую текстуру. На каждый кусочек лаваша выложите ломтик сыра и немного фарша. Аккуратно сложите лаваш в форму треугольника. Для фиксации краев используйте смесь воды и муки – она отлично скрепляет конверты. Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их смесью яичного желтка и молока – это добавит золотистую корочку. Сверху щедро посыпьте тертой моцареллой или другим сыром по своему вкусу. Поставьте противень в предварительно разогретую до 200°C духовку. Запекайте конверты примерно 15-20 минут, пока сыр сверху не расплавится и не станет аппетитно золотистой.

Советы:

Подавать горячими, сразу из духовки. Конверты прекрасно сочетаются со свежими овощами, зеленью или легким соусом, например греческим йогуртом с зеленью.

Вместо сливок можно использовать натуральный йогурт.

Вместо лаваша можно использовать тортилью.

Запеченные мясные конверты из лаваша подходят как для домашнего застолья, так и для быстрого перекуса. Благодаря простоте приготовления вы можете экспериментировать с начинкой, добавляя курицу, грибы или даже овощи.

Недавно мы писали о том, как приготовить запеченные роллы из лаваша и ветчины.

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